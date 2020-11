Onder het motto ‘Heel Holland kakt’ werd het deksel van het poeptaboe gelicht

Verbaasde blikken op de bushalte, toen de jongen ineens op conversatietoon zijn stoelgang begon te bespreken. „Meestal is het heel zacht, maar nu was het superhard en het was helemaal niet netjes. Ik voel het nu ook weer borrelen.”

Het sprankelende hulpprogramma Make Holland Great Again (BNNVARA) daalde woensdag af naar een van de laatste kijkbuistaboes. Onder het motto ‘Heel Holland kakt’ werden uiteenlopende ontlastingsproblemen onder de loep genomen. Miljoenen Nederlanders blijken uit hygiënisch ongemak of poepschaamte de vreemde pot te schuwen, wat leidt tot potentieel schadelijk ophoudgedrag. „Niet gaan is een no-go”, doceerde een kenner van de materie. Er sterven zelfs mensen die uit schroom hun poepsores voor de huisarts verborgen houden.

Tijd om het deksel van het poeptaboe te lichten. Er verschenen diverse mensen die dagelijks door hun stoelgang in het nauw werden gedreven, zoals een jonge man die door een darmkwaal vrijwel doorlopend naar het gemak werd gejaagd. Hij durfde nog amper de straat op. En als hij eens met kennissen zijn aandoening wilde bespreken, haalden die hun neus op voor het onderwerp: „Bah.” De terechte tegenwerping „Maar jij poept toch ook!” kon de lucht dan niet meer klaren.

Tragischer nog was het verhaal van de man die na een ongelukkig incident aan de rand van een parkeerterrein last kreeg van een allesverterende ‘ontlastingsverliesangst’. Uiteindelijk belandde hij bij een proctoloog: „Er viel iets van me af, gelukkig niet letterlijk.” Het onderwerp werd uiteindelijk afgewikkeld met de presentatie van een Heel Holland Kakt-verjaardagskalender – helaas geen scheurkalender - met foto’s van Bekende Nederlanders op hun wc.

De bevrijding van de ontlasting uit het verdomhoekje van het maatschappelijk gesprek bleek de opmaat tot meer lichamelijkheid bij de publieke omroep. Neuropsycholoog Erik Scherder hupste het podium van de Max Masterclass op met een grote witte plastic bak. Je verwachtte even dat de hoogleraar zich had aangesloten bij de faecale lobby, maar wat hij liefdevol met twee handen uit de bak tilde, bleek drie pond diepgevroren hersenen.

Opgewekt wees Scherder de gebieden aan: „Kijk, hier zitten uw vitale functies!” Daarna viste hij een verse plak uit zijn witte bak: „Dit is echt magnifiek om te zien.” Zoals altijd bij Scherder liep het hersenonderricht uit op de oproep om veel te bewegen: wat goed is voor het hart, is goed voor het brein. En goed voor de stoelgang, maar Scherder schroomde om zijn kijkers naar poepzaken te leiden.

Spectaculair werd de lichamelijkheid aan het slot van de avond in De kennis van nu, het wetenschapsprogramma van de NTR waarin aandacht was voor pogingen om organen ‘op te knappen’ zodat ze voor transplantatie geschikt zijn. Er waren fascinerende beelden van presentator Elisabeth van Nimwegen die haar hand zachtjes op een los varkenshart legde. Het orgaan lag te pompen om zo al werkend op bruikbaarheid te worden onderzocht.

Later vertelde een onderzoeker dat ze in het laboratorium een onbruikbaar hart liever niet laten ‘sterven’ – als je het loskoppelt van de machine blijft het zich nog een tijdje steeds zwakker samentrekken. Die aanblik kunnen de wetenschappers niet verdragen, dus kreeg Van Nimwegen de opdracht om het hart met een kaliuminjectie een snelle ‘dood’ te bezorgen. Het was een onverwacht aangrijpend tafereel, aan het slot van een avond over het lichaam in zijn meest profane en zijn meest mystieke vorm.