Nieuwe topman ING grijpt in op digitale dromen voorganger

Het is de droom van menig bankbestuurder: dat de app van de bank hét platform wordt voor klanten om al hun financiële zaken te regelen, zoals leningen en verzekeringen. Waardoor die klant hopelijk bereid is om net wat meer te betalen voor de diensten van de bank.

De grootste bank van Nederland, ING, was onder leiding van de dit jaar naar UBS vertrokken Ralph Hamers, zes jaar terug een van de eerste met deze gedachte. Hamers tuigde toen een ambitieus plan op om de digitalisering gelijk te trekken in de meer dan veertig landen waarin de bank actief is.

Er moest onder de motorkap één bankplatform komen om rekeningen te administreren en betalingen te verwerken. Aan de voorkant zou er één ING-app komen. Het idee was dat het op die manier veel gemakkelijker zou zijn om nieuwe producten in alle landen tegelijk te introduceren.

Maar ING komt nu van deze aanpak terug. Dat maakte de opvolger van Hamers, de in juli begonnen Steven van Rijswijk, donderdag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Dat besluit komt niet uit de lucht vallen. Al tijdens de laatste jaren van Hamers was gebleken dat het in de praktijk helemaal niet zo handig is – en zeker niet goedkoper – om in alle landen hetzelfde te doen. Zo was het project om de ING-banken in België en Nederland samen te voegen een langlopend, duur hoofdpijndossier.

Minder rigide

De hoofdgedachte blijft wel overeind: dat klanten zo vaak mogelijk de app met de oranje leeuw openen op hun smartphone. Dat niet alle dochters zelf hun ict-systemen helemaal ontwikkelen. En dat ING in alle landen ongeveer dezelfde producten aanbiedt. Maar zo rigide als in het oorspronkelijke plan wordt het niet meer.

Lees ook: Op de agenda van de ING-baas: het imago oppoetsen en sleutelen aan de strategie

ING zet voortaan in op het over de grens uitwisselen van programmeercodes en andere systeemonderdelen. „Als in een land de manier waarop klanten zich hebben aangemeld slim is opgezet, moeten banken in andere landen de code daarvan zo van de plank kunnen trekken”, zei Van Rijswijk in een perstoelichting. Hiermee volgt ING de aanpak van veel andere nieuwe digitale banken, zoals het Duitse N26 en het Britse Revolut, die met die bloksgewijze aanpak van ict-systemen makkelijk grensoverschrijdend blijken te kunnen opereren.

Duizend banen verdwijnen de komende anderhalf jaar bij de zakelijke tak van ING

Het besluit van Van Rijswijk doet om het ict-project minder ambitieus te maken doet wel pijn. Een proefproject in een aantal Europese landensneuvelt, waardoor de bank 140 miljoen euro moet afschrijven. Mede daardoor bedroeg de winst in het derde kwartaal 788 miljoen euro. Ruim 41 procent minder dan een jaar eerder en minder dan de 844 miljoen euro waar analisten op hadden gerekend.

Slecht nieuws

Van Rijswijk had donderdag ook slecht nieuws voor duizend collega’s bij de zakelijke tak: die raken de komende anderhalf jaar hun baan kwijt omdat ING alle kantoren sluit in Zuid-Amerika, en ook een aantal in Azië. De ingreep is volgens Van Rijswijk nodig vanwege de „moeilijke externe omstandigheden”: de coronacrisis.

Ondanks die crisis heeft de bank in het derde kwartaal een „veerkrachtig resultaat” laten zien, aldus de topman. De bank hoefde minder geld opzij te zetten om mogelijke verliezen op leningen op te vangen. De stroppenpot ging met 469 miljoen euro omhoog. In de eerste twee kwartalen van het jaar werd in totaal nog 2 miljard euro opzijgezet.

Op de beurs werd niet positief gereageerd. Het aandeel ING leverde meer dan 6 procent in. Dat heeft te maken met iets wat ook Van Rijswijk zorgen zal baren: een daling van de rente-inkomsten met bijna 6 procent. De winstmarge die wordt gemaakt op het in bewaring nemen van spaargeld, en dit uitlenen aan bedrijven en huizenkopers, is de voornaamste inkomstenbron van banken. Bij ING zelfs bijna 80 procent van de totale inkomsten. Door de lage rentes – die door de coronacrisis nog langer aanhouden – staan die inkomsten onder druk.

De jacht naar meer fees

Banken zijn al langer op zoek naar nieuwe, zekerder inkomsten. Daarbij wordt vooral gekeken naar fees, oftewel vaste vergoedingen voor bankdiensten. ING wist de fee-inkomsten tot nu toe dit jaar met 5 procent te verhogen naar 2,2 miljard euro over negen maanden. Maar daarmee maken fees nog steeds maar 20 procent van de totale inkomsten uit. Dat moet omhoog.

En daarmee zijn we weer terug bij de ING-app: al die aanpassingen zijn er op gericht meer fees te verdienen. Werk aan de winkel dus voor de ict’ers van de bank.

Lees ook: Een bank draaien op abonnementsgeld? N26 denkt dat het kan