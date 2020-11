Na tien uur niet meer op straat, gaat dat te ver?

Tussen 22 uur ’s avonds en 4 uur ’s ochtends de straat niet meer op, ook niet voor een blokje om of om de hond uit te laten. Tenzij je een formulier bij je hebt om aan te tonen dat het écht moet, bijvoorbeeld voor je werk in de zorg of bij de brandweer. Het kabinet overweegt de komende week een avondklok in te zetten als in regio’s zoals Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid de coronabesmettingen blijven toenemen.

Daarmee is een politiek zeer omstreden voorstel op tafel gekomen. Verschillende bewindslieden, onder wie minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA), noemden zo’n maatregel te verreikend en niet passend bij de Nederlandse cultuur. Bovendien vonden sommige ministers dat een avondklok herinneringen opriep aan de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers de ‘spertijd’ afkondigen.

Kabinet botst over corona-aanpak

Nog steeds is een aanzienlijk deel van het kabinet kritisch over de avondklok. Dinsdagmiddag discussieerden ze er fel over in de ministerraad, waarin volgens betrokkenen vooral premier Mark Rutte (VVD), minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) zich vóór toonden. Tegenstanders, onder wie vicepremier Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66), vinden de maatregel te ver gaan – zowel maatschappelijk als juridisch. Justitieminister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA), die de avondklok zou moeten instellen, twijfelt.

Geen noodtoestand

De avondklok is juridisch wel haalbaar, maar louter met een beroep op een van de meest verregaande wetten die Nederland heeft: de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt ruimte om de noodtoestand uit te roepen en de overheid verregaande bevoegdheden te geven die in een normale tijd als disproportioneel zouden worden beschouwd. Al in de beginfase van de coronacrisis werd een beroep op de wet overwogen. Een serieuze optie werd het nooit: daarvoor is de wet te ingrijpend, vonden overheidsjuristen. Hij zou vooral bedoeld zijn voor oorlogssituaties of een natuurramp als een dijkdoorbraak, waardoor het kabinet niet meer bijeen kan komen.

De noodtoestand gaat het kabinet ook nu niet uitroepen. Er zou enkel een beroep worden gedaan op artikel 8, waarin staat dat de minister van Justitie de bevoegdheid heeft om „het vertoeven in de open lucht te beperken”.

Dat het kabinet alsnog op deze zware maatregel wil terugvallen, komt door de heftige tweede golf van coronabesmettingen en de kritiek dat het kabinet daartegen te weinig doet. Al sinds eind september adviseert het Outbreak Management Team (OMT) de avondklok als mogelijke maatregel. Sindsdien verkent het kabinet de juridische opties.

Toch is het precieze effect van de avondklok op de virusverspreiding onduidelijk, zei RIVM-directeur infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel woensdag in de Tweede Kamer. Hij denkt vooral dat de avondklok het „urgentiegevoel” in de samenleving kan vergroten, aldus suggererend dat het OMT vooral hoopt een gedragseffect te hebben op burgers.

Maar als het Rijk het nodig vindt, dan doen we het. Ahmed Aboutaleb burgemeester Rotterdam

‘De donkerste tijden’

Dat is ook wat het kabinet hoopt. De avondklok zou een „dempend effect” op het virus hebben, zei premier Rutte woensdag in een Kamerdebat. Als burgers ’s avonds laat niet meer over straat mogen, zullen er minder huisfeestjes zijn, hoopt hij. Rutte verwees ook naar andere Europese landen waar al een avondklok geldt. In Antwerpen was die volgens hem „heel succesvol” geweest. Het virus nam daar deze zomer inderdaad af, maar het valt niet met zekerheid te zeggen of dat kwam door de avondklok of door andere maatregelen die toen golden.

Tijdens het debat bleek dat ook de Tweede Kamer kritisch is over de avondklok. PVV-leider Geert Wilders wilde „zijn afschuw uitschreeuwen” over een avondklok. Het deed hem denken aan „de donkerste tijden die wij in dit land hebben meegemaakt„ als je ’s nachts niet buiten mag zijn, terwijl je niets verkeerd hebt gedaan”. Ook vanuit de coalitie klinkt kritiek. D66 vindt dat het kabinet moet aantonen dat zo’n avondklok helpt tegen het virus . Ook wil de partij dat de invoering van de klok sowieso wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Formeel kan dat zonder instemming van de Kamer. Alleen een ‘koninklijk besluit’ van premier Rutte is vereist. Politiek lijkt dat ondenkbaar, zo blijkt ook uit een tweet van Ruttes coalitiegenoot Rob Jetten (D66) donderdag. „Kamer moet betrokken zijn bij coronamaatregelen. En dan een avondklok [...] willen instellen buiten het parlement om? Dacht het niet!”

Handhaving steekproefsgewijs

Is een avondklok wel te handhaven? Immers: vrijwel iedereen die zich dan nog op straat vertoont, is strafbaar. Het kabinet hoopt vooral dat mensen zich er vrijwillig aan zullen houden, want handhaving door de politie zal vermoedelijk „steekproefsgewijs” gaan, zegt een betrokkene.

Rotterdam, een van de regio’s waar de maatregel dreigt, zit niet te wachten op een avondklok, zegt een woordvoerder van Ahmed Aboutaleb, burgemeester en tevens voorzitter van de Veiligheidsregio. „Maar als het Rijk het nodig vindt, dan doen we het.” De handhaving is niet ingewikkelder dan controleren of een groepje uit twee of vier mensen bestaat, denken ze in Rotterdam. „Het wordt eerder helderder, je kunt mensen die buiten zijn sowieso naar huis sturen. Het doel is niet beboeten.”