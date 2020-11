Maker aangehouden van‘phishing panels’voor grootschalige oplichting

Het cybercrimeteam van de politie in Den Haag heeft een 19-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het maken en verkopen van tientallen zogenoemde ‘phishing panels’. Daarmee kunnen oplichters phishing-websites opzetten die lijken op de site van een bank. Het is de eerste keer dat een bouwer van dit soort software in Nederland is aangehouden.

Via het klikken op een link in een e-mail komen slachtoffers uit bij een vervalste bankensite, die met het phishing panel is vervaardigd. Daar zien de personen die het panel bedienen welke inloggegevens iemand intoetst. Daarmee wordt vervolgens ingelogd op de echte bankensite van het slachtoffer, waarna de rekening wordt geplunderd.

Het geld dat de criminelen overmaken vanaf de geplunderde bankrekening wordt gestort op de rekening van zogenoemde ‘geldezels’. Dat zijn personen die hun rekening, vaak tegen een vergoeding, ter beschikking stellen aan criminelen. Vanaf die rekeningen wordt het geld gepind en geïncasseerd door de criminele organisaties die de phishing panels bedienen.

Geladen vuurwapen

Bij zijn aanhouding, op 19 oktober in zijn woonplaats Almelo, had de man een geladen vuurwapen binnen handbereik. Uit het onderzoek bleek dat hij vermoedelijk al minstens twee jaar actief was.

Volgens de politie zit de groei van cybercrime de afgelopen jaren vooral in een toename van phishing. „Daarbij lijkt de drempel om dit soort criminaliteit te begaan relatief laag; heb je een panel, een netwerk van ronselaars, cashers en geldezels, dan kun je aan de slag”, aldus een persbericht van de politie.

Er loopt nog een onderzoek naar de afnemers van de verdachte. Zij hebben via de phishing panels mensen mogelijk voor miljoenen euro’s opgelicht. De politie vermoedt dat de 19-jarige zelf ongeveer 100.000 euro heeft verdiend met de verkoop van de panels.