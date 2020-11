Maassilo dicht, daklozenopvang open

Nadat in de drie evenementenhallen van de Rotterdamse Maassilo 130 bedden zijn klaargezet voor de nachtopvang in Rotterdam, kijken Annebeth Wilton en Siavash Montazeri nog even goed rond. „De dekens zijn te dun om het ’s nachts warm te krijgen in deze grote hallen”, stellen ze vast. Snel worden er voor die avond dikkere dekens bij het Rode Kruis opgevraagd. Alles is klaar, op de douches na, die moeten die middag nog geleverd worden.

Wilton en Montazeri verzorgen namens de Nico Adriaans Stichting (NAS) de nachtopvang in Rotterdam. Door corona is dat ingewikkelder geworden. Vanwege de anderhalve meter-regel is het aantal bruikbare plekken lager geworden. De gymzalen die in het voorjaar gebruikt konden worden omdat de scholen dicht waren, zijn nu niet meer beschikbaar.

De Maassilo, volgens de website „de ultieme feestlocatie van Rotterdam” en ruimte voor de „beste dance events”, bood uitkomst. Eigenaar Richard Beusekom las over de problemen met de daklozenopvang die door corona nog groter waren geworden en nam contact op met de gemeente.

Al in oktober, toen de Maassilo nog voor 250 man open mocht, besloot Beusekom dat de locatie beter dicht kon. 10.000 vierkante meter was voor zo weinig bezoekers niet rendabel te maken. Hij bedacht dat de ruimte vrij eenvoudig was om te zetten in een daklozenopvang en werkte zijn plan uit voor de gemeente.

Afgetimmerde bar

Gemeentelijke toestemming kwam er woensdag en om twaalf uur ’s middags kon NAS beginnen met het ombouwen de van evenementenhal tot een daklozenopvang. De hallen werden schoongemaakt, op de grond werd tape geplakt om anderhalve meter aan te geven, de bedden van het Rode Kruis werden opengeklapt, lakens en kussens en de te dunne dekens allemaal klaargelegd. Op elk bed ligt ook een zakje met toiletartikelen. De bars in de evenementhallen zijn dichtgetimmerd.

Het is even schakelen voor de NAS, legt Montazeri uit. In de winter konden er in de gymzalen zo’n vijftig mensen slapen, nu zijn dat er 130 op één plek. „Dat iedereen door elkaar heen slaapt, geeft een andere dynamiek”, verwacht Wilton. In de winter lagen Oost-Europese daklozen op een andere locatie. „Dat aantal is enorm toegenomen: voor veel Oost-Europeanen geldt dat hun werk is gekoppeld aan hun verblijfplaats. Nu hebben ze dus geen slaapplek meer. Door corona is het aantal economische daklozen enorm gegroeid.” Vanuit NAS komen er ’s avonds begeleiders om te praten met de daklozen, ongeacht of het gaat om terugkeer naar familie in Oost-Europa of een postadres voor de bijstand.

De opvang in de Maassilo is er alleen voor winternachten waarop het buiten te koud is. De opvang blijft een een half jaar open. Vooralsnog mogen daklozen er niet op eigen initiatief komen, is afgesproken met de gemeente. De verwachting is dat de bewoners dan minder overlast zullen ervaren.

„Daklozen worden vanaf een centrale verzamelplaats in het centrum met busjes naar de Maassilo vervoerd. Ze komen daar om 18.00 uur aan en blijven dan de hele avond en nacht binnen. De volgende ochtend worden zij rond 9.00 uur ’s morgens weer terug vervoerd naar het stadscentrum”, schrijft A. Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond woensdag aan de bewoners. Zowel Montazeri als Wilton verwachten dat het de eerste nacht nog niet meteen zal storm lopen, maar dat komt vanzelf.

„We zijn er altijd al op tegen dat mensen op straat slapen. Er moet een plek zijn, daar gaat het om. Het ging bij ons altijd om principes, nu gaat het om corona. Misschien biedt corona wel een kans, dat we units in kantoren kunnen gaan gebruiken voor de daklozen”, hoopt Wilton. Samen met Montazeri loopt ze nog even naar de ingang: komen die douches nu al?