Leraar voelt zich onveilig wegens ophef om vertonen Mohammed-cartoon

Een leraar maatschappijleer op een middelbare school in Den Bosch voelt zich onveilig omdat op sociale media beelden uit een van zijn lessen zijn verschenen. Leerlingen maakten foto’s van een dia met een spotprent van de profeet Mohammed en plaatsen die op internet. Dat maakte „reacties en emoties” los op sociale media, laat de school donderdag weten in een persbericht.

De docent legde in zijn les uit dat grondrechten als religieuze vrijheid en vrijheid van meningsuiting soms met elkaar kunnen botsen. Ter illustratie toonde hij onder meer een Mohammed-cartoon die in 2006 ophef veroorzaakte. De school, het Pierson College, heeft nadat er online ophef was ontstaan over het vertonen van de spotprent contact opgenomen met de politie en de gemeente. Bij de leraar is „de schrik groot”, aldus de school, maar hij „maakt het naar omstandigheden redelijk”.

Eerder deze week bleek dat een docent van het Emmauscollege in Rotterdam bedreigd is vanwege een cartoon die hij in zijn lokaal had opgehangen. De man zit ondergedoken, onthulde NRC woensdag. Op de cartoon stond een jihadist met een zwaard. Meerdere leerlingen dachten dat het de profeet Mohammed was en eisten dat de tekening verwijderd werd wegens ‘godslastering’.

Minister Arie Slob van Onderwijs (ChristenUnie) sprak donderdag zijn steun uit voor de Rotterdamse docent. Hij schrijft op Twitter dat hij het „verschrikkelijk” vindt dat de man moet onderduiken. PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt de situatie „verschrikkelijk en onacceptabel”, meldt persbureau ANP. „Vrijheid is ononderhandelbaar. Hitsers moeten worden aangepakt. Voor islamistische extremisten die jongeren indoctrineren met haat is geen plaats.”