Een Jan Wolkers-achtige grand tour door de natuur

Gezegend zijn de biologen. Met verrekijker en botaniseertrommel trekken zij het veld in, om de natuur te ordenen. Met paddenstoelengids, insectenzoekkaart, flora of vogel-determinatie-app krijgt elke soort zijn juiste naam. De wereld van de natuurliefhebber is er een van overzicht.

Wie met die verwachting aan het boek Ecologieën van Atte Jongstra begint, komt bedrogen uit. Een chaotische struintocht, vol kruipdoorsluipdoorpaadjes door overwoekerde gedeeltes van Jongstra’s brein, dát is Ecologieën. Het is één groot avontuur.

Na afloop kom je vuil en moe thuis, met verwarde bladerharen en modderstrepen op je broek. Met nog steeds geen flauw idee hoe een braamsluiper of een brede wespenorchis er precies uitziet, maar wél met kennis over naakttuinieren, onweerangst en het boomalfabet (berk-lijsterbes-els in plaats van aap-noot-mies).

Deze grand tour door de natuur begint nog enigszins conventioneel: met de introductie van Ernst Haeckel, begenadigd tekenaar en bedenker van het woord ‘ecologie’. Maar vanuit dat vertrekpunt stapelen de associaties zich algauw op en zijn het vooral de zijpaden die Jongstra kiest. Steeds weer stuit hij op het buitenissige. Bijvoorbeeld in het Haarlemse Teylers Museum, waar hij met zijn zoon en dochter de familietentoonstelling Monsterdieren bezoekt. Bij het lezen over een haan met vier poten en een reusachtig zeepaard slaat zijn fantasie op hol. ‘Onwillekeurig ga je twijfelen. Bestaat de eenhoorn dan toch? Of het meisje met twee konijnenoren?’ Hij tuint er direct in als zijn zoon zegt bij zo’n meisje in de klas te hebben gezeten: ‘Ze had altijd een mutsje op, maar dan zag je het nog.’

Vleesetende plant

Jongstra is als een enthousiaste excursieleider die van de ene bezienswaardigheid naar de andere holt. Nog maar net bekomen van de fabeldieren word je als lezer meegesleept naar een essay over de vleesetende bekerplant Nepenthes rajah op Borneo, ‘met haar reuzenkelken die drie liter water kunnen bevatten en waar volgens weekblad Javapost van 1921 „desnoods een duif in kan schuilen”.’ Een plant die oogt als ‘een wc-pot met bril’ en vol insecten, slakken, wormen en zoogdieren zit. ‘Dood dus, deels in staat van ontbinding.’ Toch produceert de plant voor de dorstige reiziger welriekend suikerwater. Maar sommige dingen gaan zelfs Jongstra’s fantasie te buiten. ‘Zelf zie ik me in een Borneo’s oerwoud mijn vermoeide leden nog niet zo snel naar zo’n bittere beker slepen, met een „Ad fundum!” op de lippen.’

De ondertitel van het boek, Een album der natuur, herinnert aan de Verkade-albums van Jac. P. Thijsse: die fraaie bundelingen van zelf te plakken plaatjes. In wezen waren die albums niet méér dan een succesvolle reclamestunt van de koekjesfabrikant, maar al plakkend leerde de biskwietjeseter gretig bij over zanglijster, winterkoninkje en duindoornbes. Zo niet bij Jongstra. De vele illustraties in het boek zijn afwisselend, intrigerend, soms vermakelijk, maar een natuurvorser word je er niet door. (Wél kom je te weten hoe de linkerhand van de Zweedse schrijver August Strindberg er uitzag na intensieve chemische proefnemingen.)

Jan Wolkers

Word je niettemin wijzer door Ecologieën? Absoluut. Kun je iets met die kennis? Dat is de vraag. Of zoals de auteur het zelf verwoordt: ‘Zal ik eens een eed afleggen? Hier komt het: Alles wat in dit boek staat is waar! De lezer kan het desgewenst voor 9,9 procent controleren. Oeps, dat moet natuurlijk 99,9 procent zijn. Foutje.’ Een schrijver liegt de waarheid, en Jongstra doet dat duidelijk met veel plezier. Hij zegt ‘uit de echte werkelijkheid de meest onwaarschijnlijke dingen op te dissen en er op los te liegen in episodes die iedereen wel eens doormaakt. Vandaar misschien mijn sympathie voor schizofrene visioenen, oplichters, pathologische leugenaars en bandeloze fantasten.’ Jongstra is minstens zo ongrijpbaar als de vliegen die hij beschrijft. Op de binnenflap van zijn boek staat dat Ecologieën als het natuurlijk vervolg op zijn essaybundel De ontgroende mens (2018) kan worden beschouwd. Maar hij schrijft ook: ‘Een schrijver is een polymorf verschijnsel. In elk nieuw boek oogt hij weer een beetje anders (…).’

Wie is Jongstra in Ecologieën? Een landloper, een vagebond. Een liefhebber van taal, van obscuriteiten. Iemand die met kinderlijk genoegen de woorden ‘Ruft-Jupiter’ en ‘Donskakker’ in zijn tekst verwerkt. Een bewonderaar, een druïde, een vader, een automobilist die per ongeluk twee jonge zwijnen doodreed met zijn Volvo (‘En was de dood reeds ingetreden: waar moest ik heen met alle vlees? Het kleine vriesvak in mijn koelkast zat al vol.’) Bij vlagen doet hij denken aan Jan Wolkers: met dezelfde gretigheid en verwondering neemt hij de natuur tot zich, en daarbij schuwt hij níets.

Jongstra wroet de aarde om. Hij schoffelt, struint, ontleedt net zo lang tot de natuur één grote chaos is. En misschien is hij daarmee wel een oerbioloog: niet iemand die orde zoekt, maar wildernis.



Atte Jongstra: Ecologieën. Een album der natuur. AFDH, 288 blz. € 27,50 Ecologieën. Een album der natuur. AFDH, 288 blz. € 27,50 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 november 2020