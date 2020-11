Jonge supersterren mogen blij kijken vanuit hun kooi

Veertien uur per dag zang- en dansles, dertien dagen op rij. Een dag rust en dan weer opnieuw dertien dagen zwoegen. Tussendoor voortdurend kritiek, beoordelingen en de angst om weggestuurd te worden – en dat het allemaal voor niets is geweest.

Dat was gemiddeld vijf jaar lang de dagelijkse realiteit voor de meiden van de inmiddels megapopulaire K-Pop sensatie Blackpink. Muziekreus YG Entertainment, dat ook acts als Big Bang en de atypische Psy (‘Oppan Gangnam style!’) groot maakte, bracht de vier dames in een heus opleidingscentrum bijeen en lanceerde ‘hun’ band in 2016. Het harde werken werd beloond: de ‘grootste girlband ter wereld’ heeft inmiddels meerdere streamrecords op hun naam staan. Ze stonden als eerste K-popgroep op het Amerikaanse festival Coachella en namen singles op met Cardi B, Dua Lipa, Selena Gomez en Lady Gaga. Hits als ‘Ddu-du Ddu-du’ en ‘Boombayah’ passeerden de miljard weergaven op YouTube.

In de nieuwe Netflix-documentaire Blackpink: Light Up The Sky vertelt het viertal over hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Daarbij worden vooral bemoedigende woorden gesproken over elkaars inzet en onschuldige activiteiten getoond, zoals shoppen naar vintagekleding, een make-upsalon bezoeken, suikersnacks bereiden en uiteraard studio-opnames. Het gros van de documentaire bestaat uit jeugdbeelden van ieder van de vier leden en het verloop van de eerste wereldtour in 2019. Toen werd ook de Amsterdamse Ziggo Dome aangedaan, al was er kritiek onder fans op de ticketprijs van 166,88 euro: het hoogste bedrag voor een regulier kaartje voor een Nederlands concert ooit.

Wat vooral opvalt aan de documentaire is wat niet besproken wordt. Hoewel het gros van de film bestaat uit interviews met Jisoo, Jennie, Lisa en Rosé blijft onduidelijk wat hun drive is om hun leven aan de muziek te wijden. Er wordt uitgebreid besproken waar ze vandaan komen, maar waarom ze besloten alles achter te laten voor een heftig bestaan in de K-pop-scene komt niet ter sprake.

Door het ontbreken van deze inkijk in de persoonlijke levens van de meiden wordt de documentaire vooral een PR-plaatje voor de band. YG Entertainment was dan ook betrokken bij de opnames en heeft zakelijke banden met Netflix.

De schaduwzijde van de megacompetitieve K-Pop-industrie wordt ook achterwege gelaten. De meiden beschrijven hun intense trainingsregime op de YG-academie op zeer jonge leeftijd en Rosé zegt tijdens het inpakken van haar koffers voor een wereldtour ,,geen privéleven” te hebben, maar daar wordt snel overheen gepraat. Wie goed oplet, ziet wat momenten waarop de bandleden hintten op de druk waaronder ze staan, maar iedereen in de documentaire heeft het er vooral over hoe geweldig het leven als ‘idol’ is.

Pesten en wraakporno

Vorig jaar kwam de scene internationaal in het nieuws toen binnen korte tijd drie popartiesten uit het leven stapten. Een van hen werd online gepest wegens het niet dragen van een bh, een ander werd door haar ex gechanteerd met wraakporno. Andere ‘idols’ pleegden in de jaren daarvoor waarschijnlijk zelfmoord omdat de immense druk die op hen rustte ze te veel werd. Het roddelcircuit rondom beroemdheden is in Zuid-Korea, zoals in veel andere landen, meedogenloos. YG Entertainment verbood het leden van de meidengroep 2NE1 vijf jaar lang om te daten, maar kwam zelf wel in het nieuws met een reeks seksschandalen. Het gerucht gaat dat dit verbod ook voor de vier dames van Blackpink gold, wat hun nieuwste single Lovesick Girls (‘we were born to be alone / but why we still looking for love?’) in een ander daglicht zou stellen.

Teddy Park, de vaste producer van de band sinds hun oprichting, maakt aan het begin van de documentaire een merkwaardige opmerking: ,,Als Koreaanse mensen pop maken, is het K-Pop? Ik snap het niet. Het enige ‘ding’ is taal”, stelt hij verontwaardigd vast. ,,Waarom doen ze [zo’n naam] niet voor elk land?” Hierna volgt een reeks tv-fragmenten over wat een wereldwijde hype K-Pop is. Het blijft onduidelijk of Park een punt heeft en K-Pop niets meer is dan pop uit Zuid-Korea, of dat de Koreaanse sound toch iets unieks te bieden heeft wat de mondiale populariteit zou verklaren.

Voor diehard ‘Blinks’ (zoals het fanleger van Blackpink zichzelf noemt) bevat de documentaire uiteraard wel wat parels. De jeugdbeelden van hoe de leden opgroeiden, voor het eerst auditie deden en daarna elkaar leerden kennen zijn vermakelijk voor fans – zelfs als het façade is. Wie echter een documentaire zoekt over wat K-pop is, wat het zo populair maakt en welke wereld erachter schuilgaat, moet helaas verder kijken.

Documentaire Blackpink: Light Up The Sky Regie: Caroline Suh Nu te zien op Netflix ●●●●●