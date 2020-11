In breekbare orgelklanken worden angst en pijn tastbaar

Zo’n tiental bezoekers nam woensdagavond in de kille Haarlemse Josephkerk voorlopig afscheid van het concertleven met muziek over lijden en troost. Het Magna res est amor van de middeleeuwse mysticus Thomas a Kempis zette de toon. Alleen de liefde, betoogt de monnik, „maakt licht al wat ons bezwaart, en weet alle tegenslag gelijkmoedig te dragen”.

Kom daar nog maar eens om in samenlevingen waarin de verongelijktheid zich op de voorgrond dringt. Sopraan Klaartje van Veldhoven versterkte dat gevoel ongewild. Hoog op het balkon slokte de immense leegte haar woorden op, en vervormde ze tot onverstaanbare stemmingen. De vorm hield stand, maar de inhoud vervloog.

Het was dan ook vooral het prachtige Lindssen-Adema orgel dat zich in de ziel kerfde. Organist Matthias Havinga riep grote en kleine werelden op in muziek van Henk Badings en Hendrik Andriessen. De laatste was hier meer dan twintig jaar organist en kind aan huis, want zijn vader zat de vier decennia voor hem achter het klavier. Andriessen schreef zijn Sonata da chiesa voor dit orgel. Geen facet van het werk bleef onbelicht in de magistrale aanpak van Havinga. Hij speelde – leek het – met in zijn achterhoofd de filosofie van zijn vroegere leermeester Jacques van Oortmerssen: dat geen noot mag ondersneeuwen.

Lees ook: Gouden greep: Bachs Boerencantate in een koeienstal

Virtuoze finale

Wie zijn voet tegen de achterkant van de kerkbank zette, onderging de fysieke sensatie dat het hout meeademde met de beurtelings lichtvoetige en peinzende klanken die uitmondden in een virtuoze finale.

In de twee orgelwerken van Badings openden zich nieuwe wegen. Met name in het eerste deel van diens Preludium en Fuga (1955) weerklinkt al de stem van de elektronica waarmee de componist in die jaren begon te experimenteren. In zijn Drie geestelijke liederen liet Havinga het orgel soms spookachtig wiegen rond Van Veldhovens stem: de ene keer rusteloos, de andere keer bezonken. De drie diepgelovige gedichten van de 17de-eeuwse schilder Jan Luyken proberen de hoop levend te houden in sombere tijden.

Slotstuk was Andriessens intieme Miroir de Peine, vijf gedichten waarin Maria lijden en dood van haar zoon Jezus bezingt. Verdriet en tederheid voeren de boventoon in de poëzie waarmee de Franse schrijver Henri Ghéon zijn verongelukte moeder herdacht. Doorzichtig en breekbaar dwaalden Havinga en Van Veldhoven door het stuk. De pijn en angst werden voelbaar, maar de liefde eveneens. Muziek om in deze tijden naar terug te grijpen.

Klassiek NTR Avondconcert. Met: Klaartje van Veldhoven (sopraan) en Matthias Havinga (orgel). Muziek van Hendrik Andriessen, Badings, Wertheim en Van Lier. Gehoord: 4/11, Sint Josephkerk, Haarlem. Nog te beluisteren via radio4.nl ●●●●●