Hoe kan de race beslist worden?

Nadat de mist optrok van een Amerikaanse verkiezingsnacht die eindigde in een nek-aan-nekrace, kwamen woensdag routes in beeld die beide kandidaten tot een zege kunnen brengen. In een handvol staten moet de voltooiing van het tellen de komende uren en dagen helderheid brengen. Wat zijn voor de kandidaten de stappen op weg naar 270 kiesmannen?

Hoewel president Donald Trump op verkiezingsavond beter presteerde dan op basis van peilingen werd verwacht, heeft zijn tegenstander Joe Biden toch aanmerkelijk betere kaarten om de 270 kiesmannen te halen die nodig zijn voor de zege. Biden heeft inmiddels 248 kiesmannen. Trump heeft er 213. Nog 77 kiesmannen moeten worden toegekend.

Van de staten die nog open staan, lijken Michigan (16 kiesmannen) en Georgia (16) het dichtst bij de afronding van het tellen van stemmen. Uit deze staten werden woensdag definitieve uitslagen verwacht. In Wisconsin riep persbureau AP Biden woensdagmiddag (Amerikaanse tijd) uit tot winnaar, met een voorsprong van zo’n 20.000 stemmen. Het campagneteam van Trump wil een hertelling aanvragen. Dat kan als het verschil tussen de twee kandidaten minder is dan 1 procentpunt. Biden won met met 0,6 procentpunt verschil. Hertellingen leiden zelden tot verandering van de uitslag.

In Michigan liep Biden verder uit op Trump, nadat meer resultaten binnenkwamen uit met name Detroit. Zijn voorsprong is er nu met ongeveer 60.000 stemmen aanmerkelijk groter dan de voorsprong van Trump op Hillary Clinton in 2016. Ongeveer 3 procent moet nog worden geteld.

‘Vriendelijk’ gebied voor Biden

In Georgia gaat Trump aan kop, met een wat ruimer verschil van 1,8 procentpunt, ruim 87.000 stemmen. Ongeveer 7 procent van de stemmen is er nog niet geteld. Het zou daarbij gaan om zo’n 200.000 stemmen uit Atlanta, vriendelijk gebied voor de Democraten. Ook in North Carolina, waar nog 5 procent van de stemmen moet worden geteld, gaat Trump aan de leiding, met een verschil van 1,3 procentpunt.

Van de staten waar definitieve uitslagen waarschijnlijk nog tot donderdag of vrijdag op zich laten wachten, staat Biden er het best voor in Nevada (6 kiesmannen). Het verschil is daar met 0,6 procentpunt klein, maar bij de ontbrekende stemmen gaat het om poststemmen, die waarschijnlijk gunstig zijn voor Biden. Stemmen die in persoon op verkiezingsdag zijn uitgebracht, zijn geteld. Hoewel ook in Alaska (3 kiesmannen) nog geen winnaar is uitgeroepen, is dat een rode staat, waarvan het zeer verrassend zou zijn als Trump er niet zou winnen.

Tot slot worden in het cruciale Pennsylvania pas op vrijdag definitieve resultaten verwacht. De staat, met twintig kiesmannen de grootste prijs onder de nog onbesliste staten, is het traagst met het tellen van de stemmen. Zo’n 1,4 miljoen stembiljetten moeten er nog worden geteld. Trump heeft er nu een ruime voorsprong van 8 procentpunt, ongeveer 467.000 stemmen. Die voorsprong was eerder op de dag nog een stuk groter. Volgens de campagne van Biden is het resterende verschil te overbruggen.

Het makkelijkste pad van Biden bestaat daarom uit Michigan, waar hij momenteel voorstaat, plus Nevada. De 22 kiesmannen van die twee staten bij elkaar zouden hem precies op 270 kiesmannen brengen.

Voor Trump is de klim lastiger. Als hij Pennsylvania, Georgia en North Carolina, de drie staten waar hij momenteel aan de leiding gaat, wint, en ook Alaska eindigt zoals verwacht in zijn kolom, dan komt hij nog drie kiesmannen tekort. Dan zou een van de staten waar Biden nu aan kop gaat alsnog in het voordeel van Trump moeten uitvallen, waarbij Nevada wellicht de beste hoop biedt.

2nd District Nebraska Behalve Arizona en Wisconsin veroverde Biden ook het tweede district van Nebraska, waar de stad Omaha ligt, op Trump. Dat is goed voor één kiesman. Nebraska en Maine zijn de enige staten die hun kiesmannen verdelen. De andere kiesmannen van Nebraska gaan wel naar Trump. De president behoudt een kiesman van het tweede district van Maine. Pennsylvania

De cruciale swing state is van alle staten het traagst met tellen. Nog zo’n 1,4 miljoen stembiljetten moeten worden geteld. Trump gaat ruim aan kop, met ongeveer 467.000 stemmen. De campagne van Biden denkt dat verschil te kunnen overbruggen. Zonder Pennsylvania is het moeilijk voor Trump om te winnen. Ook voor Biden is dat een uitdaging, maar kan het wel.

