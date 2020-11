Het rommelt in de wielerwereld. De renners willen gehoord worden

Aanvankelijk is er weinig aan de hand in Villaviciosa, startplaats van de elfde etappe deze Vuelta. Graad of achttien, waterig zonnetje dat de ochtenddauw doet verdampen, en de sfeer is zo gezapig dat je bijna zou vergeten dat een grote ronde in een bergachtig tweeluik weldra kan worden beslist.

Maar als het fluitje van koersdirecteur Javier Guillén klinkt, blijven de renners staan. Onder leiding van Chris Froome, de meest succesvolle ronderenner van de afgelopen tien jaar, weigert het peloton aan de etappe te beginnen, uit onvrede over een beslissing van wielerfederatie UCI, dat een dag eerder een regel over tijdsverschillen aan de streep tíjdens de etappe aanpaste zonder daarover met de renners te overleggen.

„Er was niemand die daar voor ons belang opkwam”, zegt Froome donderdagochtend voor de start van de vijftiende rit. „Terwijl negentien ploegen via Whatsapp hadden aangegeven deze actie te ondersteunen stond er niemand op. Ik moest iets doen.” Na een minutenlange discussie tussen Guillén en Froome gaat de rit toch van start, maar iedereen heeft live op televisie kunnen zien dat het rommelt in de wielerwereld. En dat is niet voor het eerst dit seizoen.

Inkorten van de etappe

Een week daarvoor eisen renners in de Ronde van Italië dat de negentiende etappe van bijna 260 kilometer wordt ingekort. Het regent, het is koud, en de rit volgt op een ongekend zware reeks bergetappes in de derde week van de ronde. Renners vinden dat ze onder deze omstandigheden onnodig vatbaar zijn voor het coronavirus en sturen tien minuten voor de start een afgezant naar wedstrijddirecteur Mauro Vegni, die wel moet luisteren als hij wil dat zijn wedstrijd doorgaat, maar achteraf in woede zou ontsteken omdat hij vindt dat hij veel eerder ingelicht had moeten worden zodat overleg nog mogelijk was.

De protesten komen niet uit de lucht vallen en zijn een symptoom van de chaos en verdeeldheid in het wielrennen. Veel ploegen en hun renners staan al sinds de uitbraak van de coronacrisis onder grote druk omdat ze afhankelijk zijn van geldschieters die hun inkomsten zagen kelderen en besloten de sportsponsoring te beperken of te stoppen. Inkomsten uit tv-gelden gaan veelal naar de machtigste partij – Tour-organisatie ASO – en toegangskaartjes bestaan niet in het wielrennen. Froome: „Door de crisis komt aan de oppervlakte hoeveel teams te lijden hebben onder het slechte verdienmodel.”

Twee ploegen, NTT en CCC, weten nog altijd niet of ze volgend jaar nog in de sport actief zullen zijn, en bij Astana staan talloze contracten open. Er zijn renners die zich al maanden grote zorgen maken over hun financiële toekomst en niet weten waar ze met die zorgen naartoe moeten, omdat ze zich niet gehoord voelen door de officieel erkende vakbond, de Cyclistes Professionnels Associés (CPA).

Arbeidsomstandigheden

Dat orgaan, opgericht in 1999, neemt op basis van een ‘block-voting-systeem’ tijdens bijeenkomsten met de wielerfederatie UCI belangrijke beslissingen over zaken als veiligheid op het parcours en arbeidsomstandigheden. De traditionele wielerlanden Spanje, Frankrijk en Italië, niet toevallig de gastheren van de grote ronden, hebben daarin een grote invloed omdat hun nationale bonden decennia lang de meeste wielrenners afvaardigden. Landen die tegenwoordig sportief de grootste successen behalen – Nederland, België, Groot-Brittannië, Slovenië – hebben tijdens die vergaderingen minder te zeggen.

Vijftiende etappe van de Vuelta, van Mos naar Puebla de Sanabria. Foto Kiko Huesca/EPA

Er heerst al onvrede over de CPA sinds de voorzittersverkiezing in 2018, waar renners alleen in hoogsteigen persoon te Innsbruck mochten stemmen en oud-renner David Millar mede daardoor geen schijn van kans maakte om Gianni Bugno op te volgen. In een brief uit september van dat jaar, ondertekend door onder andere Chris Froome, Julian Alaphilippe, Primoz Roglic en Tom Dumoulin, werd daarnaast tevergeefs gevraagd om transparantie in de geldstromen van de CPA, dat gefinancierd wordt met geld uit de prijzenpot van de renners. „Renners vragen al twee jaar om hervormingen”, zegt Froome donderdag. „Daar is niets van terechtgekomen, terwijl de basis van een vakbond een afspiegeling van de renners zou moeten zijn.”

In juni ondertekende een derde van het peloton (345 renners) in samenspraak met rennersmakelaars en managers een petitie waarin werd aangedrongen op een hervorming van de CPA. Inzet was een nieuw systeem, one rider one vote, waarbij de stem van elke renner wordt meegewogen. Met de petitie werd niets gedaan.

Ondertussen was oud-renner Stef Clement op verzoek van een groep voormalige collega’s al een tijdje aan het uitzoeken of het zin zou hebben een alternatieve rennersvakbond op te richten, als tegenhanger van de CPA. Al snel had hij door dat er zoveel behoefte was aan verandering dat hij de hulp inriep van Luuc Eisenga, die net was gestopt als algemeen directeur van voetbalclub NAC en jarenlange ervaring heeft in de wielersport, eerst als persvoorlichter en later als bestuurder.

„Aanvankelijk wilden we proberen de CPA van binnenuit de hervormen”, zegt Clement. „Zij zijn immers al erkend door de UCI. We hebben gevraagd of we konden komen praten. Dat kon, in Imola, tijdens het WK wielrennen [eind september]. Voorwaarde voor ons was dat het niet bij een kopje koffie zou blijven. We stuurden een lijst met actiepunten, en vroegen dat ook van hen. Maar die bleef uit.”

Op de zaterdag van het WK belegt David Lappartient, voorzitter van de UCI, als altijd een persconferentie. Als hij ten overstaan van een handvol journalisten in een zaaltje naast de finishstraat van het Italiaanse racecircuit de tegenbeweging afdoet als „fake news” weten Clement en Eisenga genoeg. Ze gaan over tot plan B: een eigen vakbond, die ze The Riders Union dopen en waarvan renners vrijwillig lid kunnen worden voor een bijdrage van 50 euro per maand. Doel is om in januari 2021 tweehonderd renners aan zich te hebben gebonden. Dan is de Union financieel levensvatbaar en heeft ze bestaansrecht. Clement: „De UCI moet gaan inzien dat we een partner zijn waar ze niet omheen kunnen. Dat er naar ons geluisterd moét worden.”

Chris Froome in actie in de dertiende etappe van de Vuelta. Foto Kiko Huesca/EPA

Eisenga wil renners niet alleen een stemrecht geven, hij wil de wielersport ook toekomstbestendiger maken. Door nieuwe wedstrijdformats te ontwikkelen, inkomsten uit tv-gelden eerlijker te verdelen en andere bronnen aan te boren. Dat moet leiden tot een betere pensioenvoorziening voor renners, perspectief op een baan na beëindiging van de carrière, en organisatoren die meer vet op de botten hebben en niet langer hoeven te bezuinigen op de veiligheid aan het parcours. Froome, die begin 2019 een doodsmak maakte en maanden aan de kant stond, vindt een verzekeringspot voor renners die zo hard vallen dat hun carrière in gevaar komt het belangrijkst. „Dat moeten teams nu zelf optuigen.”

Verandering blijkt lastig in de wielersport, aangezien de twee grootste partijen optimaal profiteren van de huidige sur place; de UCI heeft volmacht, Tour-organisatie ASO (ook de Vuelta) het geld. Eisenga: „Door hun bril bekeken snap ik het ook nog. Ze willen behouden wat ze hebben. Maar wat nou als wij met oplossingen komen om dat te waarborgen, en door veranderingen nóg meer geld gaan verdienen dat naar de renners, de ploegen en de organisatoren kan? Ik weet wel: daarvoor is vertrouwen nodig. Ze moeten ons gaan zien als een partij waarmee valt samen te werken.”

Stem van de renners

Renner Jos van Emden, actief bij Jumbo-Visma, gaat zich aansluiten zodra dat kan, zegt hij. „In de eerste plaats omdat het een democratische vakbond gaat zijn, waar je voor kan kiezen. En waar mensen aan het roer gaan staan die daar ook de papieren voor hebben. Ik vind dat we in een tijd zijn beland waarin wij als renners een stem mogen hebben. Dat er geluisterd wordt. Samen moeten we dingen gaan veranderen.”

Afgelopen maandag werd The Riders Union aan een groepje journalisten gepresenteerd. In een reactie zegt de UCI „notie te hebben genomen van de oprichting van een vakbond die namens renners zal handelen”. De federatie benadrukt dat het alleen de CPA als zodanig erkent. Laura Mora, woordvoerder van de CPA, zegt dat er deze vrijdag over de kwestie zal worden vergaderd. In een sms schrijft ze dat ze het ‘moeilijk te geloven’ vindt dat Eisenga, interim-ceo van The Riders Union tot de eerste verkiezingen in maart volgend jaar, op die positie is gekomen op basis van ‘het verlangen naar solidariteit’ bij de renners. Ook wil ze van NRC weten wie zijn salaris betaalt, zodat de CPA ‘een duidelijker beeld krijgt van wie er achter The Riders Union zit.’

Het antwoord is: ruim een derde van het peloton.