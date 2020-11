Haagse raad wil Crossing Border tóch subsidie geven

Het internationaal bekende literatuurfestival Crossing Border krijgt, net als een aantal andere culturele instellingen, alsnog subsidie, tegen het advies van een externe commissie en het college in. Dat heeft de Haagse gemeenteraad donderdagavond besloten.

Aan de stemming gingen maanden van discussie vooraf, sinds eind april een commissie advies uitbracht over de vierjaarlijkse kunstsubsidiëring. Van de 103 subsidieaanvragen werden 57 gehonoreerd. Onder meer Crossing Border, maar ook een gezelschap als de Dutch Don’t Dance Division en een klein theater als Branoul zouden hun subsidie vanaf 1 januari verliezen. Daardoor dreigde sluiting.

Maar de gemeenteraad vreesde in meerderheid dat dit advies tot „verschraling” van het kunstaanbod in Den Haag zou leiden en wilde meer instellingen subsidie geven. Dat leidde tot fikse spanning tussen de wethouder en de gemeenteraad, en tussen de coalitiepartijen.

PvdA en VVD, beide onderdeel van de coalitie, kwamen met een plan om achttien instellingen die volgens hen „essentieel voor de culturele infrastructuur” van de stad zouden zijn, tóch subsidie te geven. Een aantal van die instellingen werden door de adviescommissie negatief beoordeeld, onder meer omdat hun bedrijfsvoering onvoldoende was.

‘Trots op het Kunstenplan’

Door acht grote instellingen, waaronder het Residentie Orkest, Het Nationale Theater en het Kunstmuseum, te korten op de subsidie die zij zouden krijgen, kan volgens de twee partijen 567.000 euro worden vrijgemaakt. Het zou gaan om een korting van 1,5 procent.

De gemeenteraad steunde donderdag deze ingrijpende wijziging van het Kunstenplan met 31 stemmen voor en elf tegen. Wethouder Cultuur Robert van Asten (D66) moet hier gehoor aan geven. Hij zei in reactie op de stemming „trots te zijn op het Kunstenplan” en dat er „bewust scherpe keuzes” waren gemaakt.

Van Asten wilde het advies van de externe commissie, op drie uitzonderingen na, volgen. Zo vond hij het Scheveningse museum Muzee te belangrijk voor de wijk, is het Engelstalige theatergezelschap STET belangrijk voor het aanbod voor expats, en bepaalde een legaat dat de gemeente verplicht is Museum Bredius in stand te houden. De wethouder trok daar nog eens 1,8 miljoen euro voor uit, boven op de 56 miljoen euro die voor kunstsubsidies was gereserveerd.

Juridische stappen

Daar kwam, na debat met de gemeenteraad, nog eens vier ton bij. Verder wilde hij niet gaan. Van Asten vreest dat de grote instellingen juridische stappen nemen als zij worden gekort. „Een potentieel risico van een dikke 2 miljoen”, zei hij woensdag. Volgens hem motiveerde de raad wel waarom hij de achttien méér geld wilden geven, maar niet waarom de acht minder moesten krijgen.

Hij wees er ook op dat de raad zelf het cultuurbeleid had vastgesteld en een bedrag van 56 miljoen had gereserveerd. „Als u vindt dat het te laag is, ben ik het daarmee eens. Maar die keuze is gemaakt.” En Van Asten gaf ook aan dat de bedragen die de raad nu toekent voor sommige niet hoog genoeg zijn om het te redden. Crossing Border vroeg bijvoorbeeld 444.000 euro subsidie aan en de raad stelt 120.000 euro voor.