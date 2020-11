Op straat kom ik een dame tegen en ik groet haar, zoals gebruikelijk is in ons dorp, met een „goedemorgen”. In het voorbijgaan bijt zij mij bits toe: „Ik geloof niet dat ik u iets gevraagd heb.” Beduusd loop ik door.

Een paar dagen later kom ik haar toevallig weer tegen. Ik houd in en vraag haar of ik haar iets mag vragen. Terwijl ze mij voorbijloopt zie ik haar gezicht ontspannen en zegt ze: „Nee dank u.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl