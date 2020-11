Fan, manager, producer of passant: velen waren die ‘vijfde Beatle’

Er waren dus vier Beatles. En ze werden als een eenheid beschouwd, zeker in de tijd dat ze nog dezelfde pakjes droegen. De beroemde Britse popgroep was een vierkoppig wonderkind dat de jaren zestig belichaamde. Des te verleidelijker is het om het ondenkbare te denken: dat er een Vijfde Beatle zou zijn geweest.

De ‘Vijfde Beatle’ is een soort eretitel voor de mensen die belangrijk waren voor de groep. De beste kandidaat is George Martin, de geniale producer die onmisbaar was om de wilde muzikale aspiraties van het ongeschoolde kwartet te verwezenlijken. Of Brian Epstein, de manager die hen rond de wereld leidde als een curlingvader, verliefd op zijn schepping. Maar het is natuurlijk veel leuker om voorbij die usual suspects te kijken, en het begrip Vijfde Beatle tot het uiterste op te rekken. Dat hebben Paul Onkenhout en John Schoorl gedaan. In hun vrolijke boek De Vijfde Beatles verzamelden zij maar liefs 64 kandidaten over wie ze korte portretten schreven, eerder als reeks verschenen in de Volkskrant.

De wind van de geschiedenis

Het boek bevat niet alleen mensen die met The Beatles hebben gewerkt en zo een directe bijdrage hebben geleverd aan hun muziek, uiterlijk of imago. Het zijn ook vele anderen die ooit in wijdere zin iets met de band te maken hebben gehad. Mensen zijn die door hun omgeving ‘Beatle’ werden genoemd bij voorbeeld, omdat ze ook ongeknipte rebellen waren, zoals Nol Heijerman, de eerste Nederlandse voetballer met lang haar. En wie had ooit gedacht dat de Amsterdamse vastgoedbaas Maup Caransa ook een Vijfde Beatle was? En eigenlijk moet de eretitel De Vijfste Beatle gaan naar Paul Cole, de Amerikaanse toerist stond 8 augustus 1969 bij de Abbey Road in Londen op zijn vrouw stond te wachten, net toen daar een foto werd gemaakt van vier hippies die overstaken op het zebrapad. Nu staat Paul Cole al 51 jaar op Abbey Road, een van de beroemdste albumhoezen ter wereld. Net als de ‘Umbrella Man’ bij de moord op Kennedy is Paul Cole de toevallige passant die eventjes de wind van de wereldgeschiedenis over zijn wangen voelde glijden.

Wanneer je even uitzoomt en kijkt naar de menigte die Onkelhout en Schoorl hebben samengebracht – al die mensen die eventjes door de vier verlossers zijn aangeraakt en wier leven daarna nooit meer hetzelfde was – dan besef je hoe enorm de invloed van de vier Britten moet zijn geweest. In de popmuziek en ver daarbuiten.

Gillende fans en hippiegoeroes

Een soortgelijke werkwijze als Schoorl en Onkenhout hanteert de Britse schrijver Craig Brown in One, Two, Three, Four, een nog rijker en omvangrijker Beatlesboek dat eerder dit jaar verscheen. Brown heeft eenzelfde gevoel voor humor, eenzelfde vrije geest en dezelfde neiging om onwaarschijnlijke invalshoeken te kiezen om via een omweg iedere keer weer bij de vier jongens in het midden uit te komen. Ook Brown laat de wereld van The Beatles zien door zich te richten op de mensen die hen omringden. Dat kan een gillende fan zijn. Of hippie-goeroe Charles Manson – de meest sinistere Vijfde Beatle – die geïnspireerd door het Beatleslied ‘Helter Skelter’ een serie mensen liet vermoorden. Ook mooi is Dr. Zuk, een Canadese tandarts die in 2011 voor 19.000 pond een verstandskies van John Lennon kocht. Hij wilde het Beatle-DNA eruit halen en dit verkopen aan mensen die claimden onechte kinderen van Lennon te zijn, als bewijsmateriaal.

„The Beatles were like the sun coming up on Easter Morning” zegt John Updike in dit boek. Om te laten zien hoezeer ze de wereld veranderden, noemt Brown ook allerlei ooit succesrijke artiesten die in één klap ouderwets en overbodig werden door de komst van The Beatles. Denk aan Cliff Richard, het keurige Britse antwoord op Elvis. Of aan de Britse koninklijke familie, die steeds terugkeert in dit boek. Of aan Marlene Dietrich, de Duitse zangeres die in de jaren zestig op haar terugweg was. Ook zij dreigde bij een tv-optreden overschaduwd te worden door de vier jongens, maar wist zich vakkundig naast hen in de schijnwerpers te werken.

„The Beatles shone so brightly”, schrijf Brown, „that anyone caught in their beam, no matter how briefly, became part of their myth”.