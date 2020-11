Europees akkoord over nieuwe rechtsstaattoets

De mogelijkheid Europese lidstaten die de rechtsstaat schenden te korten op EU-subsidies is een stap dichterbij gekomen. Het Europees Parlement en de lidstaten, vertegenwoordigd door Duitsland, bereikten donderdag een principeakkoord over een nieuw voorstel voor zo’n ‘rechtsstaattoets’ voor de EU-begroting. Met het compromis is een belangrijke hindernis uit de weg voor het afronden van de begroting en het daaraan verbonden coronaherstelfonds. Tegelijk is er nog altijd de kans dat het voorstel door ontevreden lidstaten geblokkeerd wordt.

De ‘rechtsstaattoets’ is een van de heikelste onderdelen van de langlopende Europese onderhandelingen over het begrotingspakket van in totaal 2.000 miljard euro. Volgens voorstanders, waaronder Nederland, zou het een nieuwe manier zijn om lidstaten die de rechtsstaat aantoonbaar uithollen in hun portemonnee te raken. Polen en Hongarije verzetten zich juist fel tegen nieuwe voorwaarden.

Voldoende streng

Een voldoende strenge toets is voor de Nederlandse Tweede Kamer een belangrijke voorwaarde om in te kunnen stemmen met het totale begrotingspakket. In oktober stemde Nederland in Brussel nog tegen een compromisvoorstel van Duitsland, dat als roulerend voorzitter van de EU de onderhandelingen over de afronding van de begroting leidt.

In het Duitse voorstel werden de voorwaarden voor het korten van lidstaten zo precies geformuleerd dat het volgens critici moeilijk voor te stellen was dat ze ooit tot sancties zouden leiden. „Het is gewoon niet voldoende”, zei premier Mark Rutte daar in oktober over. Tegelijk riep hij het Europees Parlement (EP) op in de onderhandeling hoog in te zetten en het mechanisme zo te versterken.

In het compromis dat voorzitter Duitsland en het EP nu bereikt hebben, is de reikwijdte van de toets verbreed. Belangrijkste aanpassing is dat een lijst met voorbeelden is toegevoegd van overtredingen die tot een sanctie kunnen leiden. Bijvoorbeeld het beperken van de onafhankelijkheid van de rechtspraak en het hinderen van het onderzoek naar fraude en corruptie. De lijst met voorbeelden was een belangrijke eis van Nederland.

„Als de rechtelijke macht niet onafhankelijk is, betekent dat op zich al bedreiging voor de besteding van EU-gelden. Want je kunt niet garanderen dat fraude wordt aangepakt”, zegt Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66), die tevreden is met het compromis.

Alleen voor EU-fondsen

Bestrafbare overtredingen moeten, anders dan het EP wilde, wel direct samenhangen met de besteding van de EU-fondsen. Liever had het EP gezien dat ook het beperken van de democratie of de grondrechten van burgers tot sancties konden leiden. Wel bereikte het EP dat sancties ook al kunnen worden opgelegd als er alleen een risico is dat de eerlijke en juiste besteding van EU-fondsen in gevaar komt. De Commissie doet daartoe een voorstel, waarmee lidstaten vervolgens binnen uiterlijk drie maanden met gekwalificeerde meerderheid moeten instemmen.

Het nieuwe compromis is een doorbraak in de moeizame onderhandelingen. Tegelijk is er nog altijd een risico dat lidstaten een totaalakkoord over de begroting blokkeren uit onvrede over het mechanisme. Zowel Polen als Hongarije hebben al gedreigd een veto in te zetten. Of het echt zo ver komt wordt in Brussel betwijfeld, omdat beide landen uiteindelijk ook belang hebben bij een akkoord, waardoor EU-gelden kunnen gaan stromen.

Vanuit Nederland is de eerste reactie op het compromis voorzichtig positief. Vooral het verbreden van de reikwijdte van de toets door de lijst met voorbeelden was een Nederlandse wens. Of het voldoende is voor de kritische Tweede Kamer moet de komende tijd blijken.