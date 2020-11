Europa, help de Afghanen meer bij de opbouw van hun natie

Recent begonnen onderhandelingen in Doha tussen de Taliban en de Afghaanse regering. Hoopgevend, maar er bestaat een levendig doemscenario in Kabul. Dat gaat zo: de VS trekt zich dit jaar militair verder terug; de tegenstellingen tussen de verschillende machthebbers in Kabul leiden tot een verlamming, de Taliban nemen het land alsnog militair in handen maar maken dit keer niet de fout dat het Westen vanuit Afghanistan door terroristen wordt aangevallen. Niemand in Washington die dan nog maalt om democratie en vrouwenrechten, ook niet als er weer een burgeroorlog oplaait.

Patrick de Vries werkt als oud-diplomaat bij het European Institute for Peace in Brussel en is nauw betrokken bij het Afghaanse vredesproces.

In de kern zal het straks gaan om de vraag of beide partijen bereid zijn macht te delen. Daarvoor institutionele voorwaarden en structuren willen scheppen. En in een permanente dialoog werken aan een gezamenlijke visie voor Afghanistan.

Concreet betekent dit: komt er uiteindelijk een regering met Taliban-ministers, een parlement met Taliban-zetels, een militair en politie apparaat waarin voormalige Taliban-strijders belangrijke posities bekleden. Maar ook: kunnen vrouwen naar school en werk blijven gaan, kunnen rechters de wet toepassen en zijn er banen voor Taliban-families en vluchtelingen die uit Pakistan en Iran terugkeren. En in het bijzonder: welke plaats krijgt de islam in het politieke en rechtssysteem.

Nu staan partijen nog diametraal tegenover elkaar. De bereidheid te bewegen lijkt nihil aan Taliban-zijde.

Intern verdeeld

Niet alleen staan beide partijen ver uit elkaar; ze zijn ook intern verdeeld. In Kabul is een zware onderhandelingsstructuur opgebouwd die de diepgewortelde tegengestelde belangen weerspiegelt. Van de huidige president Ashraf Ghani, van zijn tegen-kandidaat Abdullah Abdullah, van de vorige president Hamid Karzai, van de voormalige warlords en van de etnische groeperingen (Oezbeken, Hazara en Tadzjieken). Er speelt bovendien een generatiekloof.

Het onderhandelingsteam kent ook jonge mannelijke en gelukkig vrouwelijke leden. Zij zijn minder gekleurd door de oude machtsstrijd waarin vuile handen zijn gemaakt en zijn opgegroeid met (internationaal) onderwijs en vooral met de wens een functionerende democratische rechtsstaat op te bouwen.

Dit geldt alleen voor stedelingen; op het platteland staat de tijd nog altijd stil. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de structuur van de Taliban eenduidiger is, en gemeenschappelijke posities eenvoudiger tot stand zullen komen, zal de praktijk weerbarstiger kunnen zijn. Vlak voordat de gesprekken in Doha begonnen werd het onderhandelingsteam flink opgeschud. Politieke vertegenwoordigers in Doha, religieuze leiders in Quetta en de militaire bevelhebbers in het veld zullen niet altijd automatisch op één lijn zitten als er compromissen moeten worden gesloten.

Conflicterende belangen

Daarnaast speelt er de internationale dimensie – een amalgaam van conflicterende belangen. Met als hoofdrolspelers de VS, Rusland, China, Pakistan en Iran. De complexiteit van de onderhandelingen kent nationaal en internationaal meerdere lagen en daarom vergt dit proces een lange adem.

Er zijn grote Europese belangen gemoeid met een Afghaanse vredesregeling. Er is al geïnvesteerd in de opbouw van een civiele rechtsstaat. In de ontwikkeling van een politieapparaat, toegang tot onderwijs, versterken van de positie van de vrouw en verbeteren van bestuur. Er is veel minder voortgang geboekt dan had gekund. Maar er is toch ook wat bereiktmet een ministerie van financiën dat beter functioneert en inkomsten heeft verdubbeld, en ministeries van gezondheidszorg en landbouw die betere diensten buiten de steden aanbieden .

De generaties tussen twintig en veertig zien een vredesregeling als een kans hierop voort te bouwen. Een regeling kan ook een positieve impact hebben op de bestrijding van grensoverschrijdende problemen die Europa rechtstreeks raken, zoals drugshandel, terrorisme en mensensmokkel.

Ten slotte kan zo’n regeling een economische impuls geven als Afghanistan een regionaal doorvoerland wordt met bovendien eigen grondstoffen en belangrijke waterwegen richting Iran en Pakistan.

Banen

Europa zal met de Taliban in discussie moeten over goed financieel-economisch bestuur, met afnemende bijdragen van de internationale gemeenschap. Over banen voor Taliban families, over de reductie van de kosten voor het enorme veiligheidsapparaat, over meer geld voor sociale hervormingen.

Het is ook essentieel dat er een sterkere rechtsketen komt die burgers bescherming biedt. De helft van de officieren van justitie is analfabeet, veel rechters kennen de Afghaanse wet onvoldoende, het gevangeniswezen is poreus en deze drie instanties werken nauwelijks samen. De afwezigheid van rechtsbescherming beperkt privaat ondernemerschap en dat is cruciaal voor duurzame vrede.

Europa kan met trainingsprogramma’s aan de verdere opbouw van de rechtsketen een bijdrage leveren.

Belangrijk is ook te bedenken dat een politieke vredesregeling niet automatische sociale vrede sticht. Ook de bevolking moet zich kunnen verzoenen na dertig jaar oorlog. Er moet financiering komen om Taliban te reïntegreren in de samenleving, om verzoeningsprogramma’s voor slachtoffers te initiëren en om infrastructuur op te bouwen die mensen fysiek verbindt en regionale economie stimuleert.

Maar vooral is het voor Europa van politiek belang dat in Afghanistan ook de internationale rechtsorde op het spel staat. Het gaat in de onderhandelingen niet alleen om een einde van een geweldsconflict, maar ook om bescherming van fundamentele rechten: vrijheid van religie, gelijkheid van vrouwen, bescherming van minderheden. Het gaat om meisjes van 15 die journalist willen worden, om sjiitische moslims die hun geloof vrij willen uitoefenen, om Hazara die Afghaan willen zijn met gelijke rechten.

Softe woorden in het huidige snoeiharde geopolitieke klimaat waar het meer draait om confrontatie en macht en minder om consensus en multilateralisme. Rusland en China zijn niet in Doha en dat is veelzeggend. De VS, tja, de VS.

Na 20 jaar steun aan Afghanistan is een vredesproces eindelijk op gang gekomen. Europa moet nu een duidelijkere stem laten horen om verder uiteenrafelen van de internationale rechtsorde te voorkomen. Praktisch gaat het om investeren in een rechtsstaat die nationale en internationale normen respecteert, waarin wetten niet alleen voor burgers maar ook voor regeerders gelden. Dat is een eigenstandig Europees belang in het huidige geopolitieke krachtenveld.