Eerste overwinning Feyenoord in Europa League: 3-1 tegen CSKA Moskou

Feyenoord heeft de eerste overwinning geboekt in de groepsfase van de Europa League. De ploeg van trainer Dick Advocaat versloeg CSKA Moskou, de koploper van de Russische competitie, in een lege Kuip met 3-1. Feyenoord heeft na drie wedstrijden 4 punten in groep K.

De ploeg van Advocaat trok het duel met CSKA Moskou na een moeilijke beginfase in de tweede helft naar zich toe met drie doelpunten in een tijdsbestek van 9 minuten. Ridgeciano Haps opende na ruim een uur spelen de score. Vervolgens wisten ook Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida te scoren tegen de Russen. Een smet op de wedstrijd was voor de Rotterdammers echter het eigen goal van Marcos Senesi.

Feyenoord begonnen het Europese toernooi met een gelijkspel bij Dinamo Zagreb (0-0). Vorige week verloor de Rotterdamse club thuis met 4-1 van Wolfsberger AC. De volgende Europese wedstrijd van Feyenoord is op 26 november, in Moskou tegen CSKA.

PSV en AZ

Eerder op donderdag leed PSV een pijnlijke nederlaag tegen PAOK Saloniki. Na een sterkte start maakten de Eindhovenaren na de rust fout op fout, wat resulteerde in vier doelpunten in twintig minuten. De wedstrijd eindigde in 4-1; de grootste nederlaag sinds trainer Roger Schmidt aan het roer staat.

Ondertussen heeft AZ de schade beperkt weten te houden in de wedstrijd tegen Real Sociedad, de koploper van La Liga. Hoewel de Spaanse club beduidend sterker was dan AZ, wist het maar één keer te scoren. AZ probeerde in de tweede helft nog op zoek te gaan naar een gelijkmaker, maar slaagde daar niet in. Met het verlies raakt de Alkmaarse club zijn ongeslagen status in de Europa League kwijt. (ANP/NRC)