Het virus zette de Amerikaanse verkiezingen op zijn kop

Wat de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen van 2020 ook mag zijn, nu al staat vast dat die diepgaand zijn beïnvloed door het coronavirus. Nooit eerder vroegen kiezers zich zo massaal af of het wel veilig zou zijn hun stem persoonlijk te gaan uitbrengen in een stemhokje, zeker nadat vorige maand een stevige tweede golf van de pandemie in veel staten op gang kwam. Nooit eerder ook vormden de verkiezingen zozeer een referendum over de manier waarop een Amerikaanse president een epidemie heeft aangepakt.

Sommigen zien ook een sterke wisselwerking tussen de verkiezingen en het verdere verloop van de pandemie. „Deze verkiezing zal de toekomst van Covid bepalen”, zei Ronald Lockett, directeur van een buurtcentrum in Detroit dat dinsdag dienstdeed als stembureau, tegen The New York Times. Lockett legde uit dat hij zelf door de ziekte was getroffen en zijn personeel deels had moeten ontslaan. Zelf had hij op Joe Biden gestemd omdat hij van hem een doeltreffender aanpak van het coronavirus verwacht dan van Trump.

Wie dinsdag zelf de gang naar de stembus waagde, stuitte op veel plekken op ongebruikelijke taferelen. Vrijwilligers stonden op sommige plaatsen in Virginia kiezers op te wachten met temperatuurpistolen. In een plaats als Kenosha in Wisconsin, een ‘corona hotspot’, konden kiezers hun handen wassen met ontsmettingsmiddel en stond een kast met mondkapjes klaar. Stembureaufunctionarissen zagen eruit als laboranten die met giftige stoffen werken, met lange handschoenen aan en voorzien van tangen om stembiljetten mee aan te pakken. Een verkiezingsfunctionaris in Texas, die haar gezicht niet had bedekt, werd prompt beschuldigd van intimiderend gedrag en de politie moest eraan te pas komen om te voorkomen dat een ruzie hierover uit de hand liep.

Coronavirus bepalende factor

Dat corona voor veel kiezers een bepalende factor was voor hun stemkeuze, is nauwelijks verwonderlijk op een moment dat het aantal besmettingen in de VS weer sterk oploopt. Donderdag werden ruim 121.000 nieuwe gevallen gemeld, een record. Vooral in de oude industriestaten als Wisconsin en Pennsylvania greep het virus weer snel om zich heen.

Tientallen miljoenen Amerikanen nemen Trump diens nonchalante aanpak van de pandemie zeer kwalijk. Ze vinden het onbegrijpelijk dat hij een ziekte die aan 230.000 Amerikanen het leven kostte, vooral in het begin bleef vergelijken met een griepje. Bovendien ergerden ze zich aan het feit dat Trump zelf lange tijd weigerde in het openbaar een mondkapje te dragen en afstand te houden van andere mensen. Trumps loze beloftes in het voorjaar dat het virus tegen Pasen wel voorbij zou zijn en later zijn even gratuite verzekeringen dat een vaccin slechts „weken weg” was, irriteerden velen.

Meer dan 100 miljoen Amerikanen – een absoluut record – brachten hun stem ditmaal uit per post of stemden vooraf op een rustiger moment, omdat ze dat minder riskant vonden dan persoonlijk het stemhokje opzoeken. Vooral Bidens aanhang maakte in groten getale gebruik van deze methode en Biden zelf moedigde die ook van harte aan. Juist die poststemmen werden een omstreden kwestie. In het besef dat vooral Biden-aanhangers zo stemmen prefereerden, probeerde Trump de laatste weken die poststemmen uit alle macht verdacht te maken. Het debat hierover is nog in volle gang.

Ook het feit dat Trump zijn verkiezingsbijeenkomsten liet doorgaan, was omstreden. Van sommige van deze verkiezingsrally’s is naderhand komen vast te staan dat het belangrijke spreader events waren. De Universiteit van Stanford verrichtte onderzoek naar achttien bijeenkomsten tussen juli en september. Daaruit bleek dat meer dan dertigduizend mensen besmet waren geraakt doordat ze bij Trump-rally’s waren geweest of in aanraking waren gekomen met mensen die zo’n bijeenkomst hadden bijgewoond. „De gemeenschappen waarin de Trump-bijeenkomsten plaatshadden betaalden een hoge prijs in termen van ziekte en dood”, aldus de econoom Douglas Bernheim, die het onderzoek leidde.

Biden was hiermee veel terughoudender en beperkte zijn optredens tijdens de campagne tot het minimum. Zelfs de Republikeinen ontkwamen er afgelopen zomer overigens niet aan hun Nationale Conventie drastisch terug te schalen. De Democraten maakten er zelfs een volledig digitaal evenement van, een novum in de politieke historie van de VS.

Trumps trouwe aanhang

Het was intussen opmerkelijk hoezeer de scheiding der geesten tussen Trumpianen en Trump-haters zich al snel ook uitstrekte tot dit virus, dat tot begin dit jaar nog geheel onbekend was. Uit peilingen van het onderzoeksbureau Pew bleek vorige maand dat 82 procent van Bidens aanhang het coronavirus van groot belang vond. Dit in tegenstelling tot fans van president Trump. Van hen zei 24 procent het virus belangrijk te vinden.

Sommige Amerikanen stemden juist voor Trump omdat hij niet bereid is de economie van het land grotendeels plat te leggen ten behoeve van de aanpak van het virus.

Uit opinieonderzoek bleek verder dat van de niet-Republikeinse kiezers maar 30 procent van oordeel was dat de president het virus op een goede manier bestreed. Onder zijn partijgenoten zei daarentegen driekwart dat hij het goed deed. Het lijkt in dit licht ook geen toeval dat juist van de 376 districten met de meeste coronabesmettingen per hoofd van de bevolking 93 procent in meerderheid op Trump stemde. Die trouwe aanhang ondanks corona verklaart misschien deels waarom Trump het bij de verkiezingen beter deed dan vooraf was verwacht.

Dit artikel is op 6 november om 11.00 uur geactualiseerd.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 november 2020