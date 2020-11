Duizend banen op de tocht bij ING

ING gaat wereldwijd duizend voltijdbanen schrappen, mogelijk ook in Nederland. De zakenbank heeft het derde kwartaal van 2020 afgesloten met een winst van 788 miljoen euro. Dat is beter dan de 299 miljoen euro van de drie maanden daarvoor, maar minder dan waar analisten rekening mee hielden. In het derde kwartaal van vorig jaar werd nog 1,3 miljard euro verdiend: een winstdaling van 41 procent.

Het huidige economische klimaat dwingt tot maatregelen, stelt topman Steven van Rijswijk. Veel klanten hebben noodgedwongen uitstel van betaling gekregen, zegt Van Rijswijk. „De pandemie heeft serieus effect op klanten en bedrijven.” Of ook in Nederland banen verloren gaan, hangt af van overleg met vakbonden in Nederland. Behalve het schrappen van banen, sluit de bank kleinere zakelijke kantoren in het buitenland, in Zuid-Amerika en delen van Azië.

De onder Van Rijswijks voorganger Ralph Hamers ingezette innovatiekoers wordt bijgesteld, zegt Van Rijswijk. ING gaat minder inzetten op integratie van systemen over de grens, wat onder Hamers een belangrijke strategie was. Wereldwijd zullen de basistechnologie en apps die ING al in huis heeft, leidend zijn, aldus van Rijswijk.

De kapitaalratio, indicatief voor de financiële draagkracht van een bank, is gestegen tot 15,3 procent. De bank verlaagde echter het doel wat betreft de kapitaalratio naar ten minste 12,5 procent.

Correctie (5 november 2020): In dit bericht stond dat de kapitaalratio van ING was uitgekomen op 12,5 procent. Dat klopt niet. ING heeft het doel wat betreft kapitaalratio verlaagd naar 12,5 procent. De ratio lag in het derde kwartaal op 15,3 procent. Dat is hierboven aangepast.