De wijkagent grijpt vaker naar de bellenblaas

Sarah-Joy van der Hoff (32) wilde lerares Frans worden, neusde rond in het onderwijs en miste de actie. Sinds drie jaar is ze wijkagent in Zeist-Noord, waar de L-flat onder valt.

Met de actie zit het goed nu.

Een bewoner gooide in oktober een pak tomatensoep van een hoge etage over de reling. Het pak miste mensen op de stoep net, en spatte uiteen op een geparkeerde auto. Mogelijk had een burenruzie op die etage ermee te maken, dus Van der Hoff sprak de bewoners aan. Beiden ontkenden het soepwerpen.

Een verwarde bewoner stak daags daarvoor afval in brand op de stoep voor de flat. Van der Hoff en collega’s belden met zijn hulpverlener. Kon hij hier wel zelfstandig wonen? Mogelijk verhuist hij binnenkort uit de flat.

Een andere verwarde bewoner trok in de zomer elektriciteitskabels uit zijn muren en knipte ze open. Van der Hoff en haar collega-wijkagent gingen zijn appartement binnen en troffen hem in paniek. Ze fouilleerden hem. Achterin zijn broek zat een slagersmes met een lemmet van twintig centimeter. Acute opname in een instelling volgde.

Van der Hoff vermoedt een verband tussen corona en toename van escalerend gedrag in de flat: bewoners met psychische problemen die tijdens lockdowns niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, door opgeschorte dagbesteding en uitgestelde hulpverlening. Zoals de huismeester van de flat eens zei: „Hier wonen nu eenmaal veel mensen met een rugzakje.”

Juist deze zomer ging het aantal wijkagenten in Zeist-Noord van drie naar twee. Een collega moest naar Bunnik, daar was het tekort aan blauw nijpender. Van der Hoff maakt geregeld overuren nu.

Ze wil niet klagen. Ze switchte niet van carrière om te patrouilleren in een gezapig ‘Pleasantville’. Hier, rond de L-flat, is de wijkagent nodig. In november vorig jaar ontruimde ze een appartement van waaruit werd gehandeld in harddrugs. In juni rende ze op het parkeerdek een konijn achterna – het bleek te zijn achtergelaten door zijn eigenaar. In augustus beboette ze een bewoner die om vijf uur ’s ochtends de buren uit hun slaap schreeuwde.

De agressie heeft zich een enkele keer tegen haarzelf gekeerd. Een naar de politiewagen geslingerde vuilniszak, een naar haar hoofd geslingerde krachtterm. Het zijn uitzonderingen, benadrukt ze.

Ja, trouwens, appt ze na afloop van een interview, is er ook belangstelling voor alle ronduit léúke dingen van haar werk rond de flat? De „positiviteit in de wijk” waar ze „heel trots” op is? Dat bewoners haar tijdens haar fietsronde vaak begroeten met een oprecht „Hé Sarah!”? Dat ze in oktober naar het inloophuis van de flat ging om het twintigjarig bestaan mee te vieren? Dat een bewoonster vroeg of ze langskwam op de verjaardag van haar dochtertje?

Ze kan nog wel even doorgaan. De positieve reacties onder de foto’s die ze plaatst op het Instagram-account van politie Zeist-Noord (1.452 volgers). De slinger van handgemaakte felicitatiekaarten die bewoners haar gaven toen ze met zwangerschapsverlof ging. „Ik heb die slinger nog.”

Ja het is waar, ze draagt een semi-automatisch wapen met een kaliber van 9 millimeter en een trekkerdruk van 4.000 gram in double-action, maar vaker grijpt ze naar de bellenblaas die standaard in haar fietstas zit. Die deelt ze uit aan kinderen in de flat, en ze knoopt er meteen een praatje aan vast. En op het eind van de eerste lockdown, bij de feestelijke heropening van de Weggeefwinkel achter de flat, kreeg ze van eigenaar Jantje Paasman plots de microfoon in handen gedrukt. Of ze het officiële aftelmoment wilde verrichten. „Eh ik?”, zei ze. „Oké. Daar gáán we: …”

Begin juni was dat, toen Nederland zich virusvrij waande en op zonovergoten terrassen proostte op de goede afloop.

Sinds de tweede golf moet Sarah-Joy van der Hoff bewoners rond de flat weer streng aanspreken op het houden van afstand. En overlegt ze weer via het computerscherm met het sociaal wijkteam en de woningcorporatie over het wel en wee rond de flat.

Half oktober gebeurt het ergste. Een flatbewoner maakt een fatale sprong. Van der Hoff zelf heeft op dat moment geen dienst.

Corona komt nooit gelegen: een paar dagen later breekt het virus uit in het politieteam van Zeist. Een paar collega’s raken besmet, alle voorzorg ten spijt. Ook haar collega-wijkagent.

Dan test ze zelf positief. De L-flat is een week zijn wijkagenten kwijt.

„Ik heb het echt te pakken”, zegt ze tijdens de quarantaine door de telefoon. Haar stem klinkt nasaal.” Eerst ging bellen niet, door de keelpijn.”

Een paar dagen later vertelt ze dat het veel beter gaat. Ze gaat snel weer beginnen. „Het heeft lang genoeg geduurd.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 november 2020