De series van week 45: Muppets Now, Love & Anarchy en Dollface

Muppets Now

Er zijn al vaak pogingen gedaan om The Muppets weer relevant te maken voor een nieuwe generatie. De nieuwste poging van Disney (eigenaar sinds 2004) heet Muppets Now, een comedyserie waarin de bekendste poppen hun opwachting maken. Kermit en zijn vrienden proberen nieuwe tv-programma’s uit, van een talkshow tot een kookwedstrijd met de Swedish Chef. Een nieuw personage probeert de boel onder controle te houden: Joe the Legal Weasel. Disney+, zes afleveringen.

Love & Anarchy (Kärlek & Anarki)

Een Zweedse comedyserie over een „flirterig spel” tussen collega’s. Sophie is een getrouwde vrouw met kinderen en heeft net een nieuwe baan bij een uitgeverij gekregen. Nadat een collega van de IT-afdeling haar betrapt tijdens een gênant moment ontstaat er een klik tussen de twee. Ze dagen elkaar uit om steeds gekkere dingen uit te halen op de werkvloer. Netflix, acht afleveringen.

Dollface

Jules (Kat Dennings) heeft jarenlang haar vriendinnen verwaarloosd omdat ze te druk was met haar relatie. Als het uitgaat met haar vriend probeert ze het contact met de vrouwen te herstellen. Ziggo Movies & Series, tien afleveringen.