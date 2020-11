De bieb, toevluchtsoord voor velen, zal gemist worden

Zenep en Safira zitten klaar achter de laptop, ieder één oortje in. Het hoorcollege medische Kennis kan beginnen. Ze volgen de opleiding tot doktersassistente. Daar komt de beveiliger aangebeend. „De shift is voorbij, jullie moeten de bibliotheek verlaten”, roept hij door zijn mondkapje. „Maar we hebben les”, sputteren de twee studenten tegen. „Dit is belangrijk. Als u later een dokter nodig heeft, moeten wij voldoende hebben geleerd om u te helpen!” De beveiliger aarzelt. Dit zijn wel heel assertieve dames en bovendien: ze hebben een punt. Hij gaat overleggen met de leiding.

De studentes (beiden 17) hebben woensdagmiddag de shift van 13.30 tot 16.30 uur in de Rotterdamse Centrale Bibliotheek, het bijzondere gebouw bij station Blaak. Ze stonden begin van de middag een half uur in de rij „tot aan het metrostation”, om binnen te komen. Het gebouw lijkt wel een militaire basis met marcherende bewakers en stewards.

Er komt een andere bewaker. Jullie moeten eruit, zegt hij beslist. „Regels zijn regels. We maken geen uitzonderingen.” Zuchtend stoppen ze hun spullen in het plastic boodschappenmandje dat iedere bezoeker verplicht is met mee te dragen.

Leesvoer voor boekenwurmen

Het is woensdag. De laatste dag voor de nieuwe aanscherping van de lockdown. Twee weken gaat de ‘bieb’ dicht, overal. En half Rotterdam, zo lijkt het, wil nog even boeken lenen om de ledige weken door te komen.

Fadoua Bechtour (36) staat bij de afdeling religie en ethiek om een stapeltje boeken voor zichzelf uit te zoeken. In haar mandje liggen al de lockdownboeken Don’t give a fuck van Sarah Knight en De glimlach van een kind, 52 gelukslessen voor ouders en kinderen. Daarna moet ze een stapel jeugdboeken zoeken voor haar boekenwurm-kinderen van 13, 12 en 9. Ze heeft een wensenlijstje mee én twee stevige boodschappentassen.

Ze is niet de enige. De bieb is vergeven van ouders op zoek naar leesvoer voor hun kinderen. Roos Hylarides (40) zoekt naar eerste leesboekjes voor haar kinderen van 6 en 7. Voor de jongste iets met prinsessen, voor de oudste wat stoerders over kinderen die op avontuur gaan.

Volwassenen willen ook wat te lezen hebben. Toen Peter Ouweneel (75) hoorde dat de bieb dichtging, spurtte hij op de brommer vanuit Rhoon naar Rotterdam Blaak. Vooral in de winter heeft hij boeken nodig, zegt hij. Hij brengt een boek van Anton Pieck terug dat hij op de bonnefooi had meegenomen.

Nu tuurt hij over zijn mondkapje naar boeken over de Middeleeuwen. „Hoe die mensen toen leefden”, dat fascineert hem. Net als trouwens de jaren zestig die hij wél zelf meemaakte. Hij hing een beetje tegen het hippie-zijn aan. „Maar dan zonder de middelen. Hasjiesj en zo, daar hou ik niet van.” Het legendarische festival in het Kralingse Bos in 1970 liep hij mis. Hij was vrachtwagenchauffeur en kreeg geen vrij. Maar hij heeft wél iemand een lift ernaartoe gegeven.

Minder gezellig

De mensen die boeken komen lenen, zullen met de stapels die ze nu hebben opgehaald de komende weken wel doorkomen. Lastiger wordt het voor de grote groep die de bieb gebruiken om te studeren of als ‘huiskamer’.

„Ik vind het heel lastig dat de bibliotheek dicht gaat”, formuleert Abdulkader Fadel (20) zorgvuldig, omdat de taal hem nog niet helemaal eigen is. Hij komt uit Syrië en leert Nederlands. Drie keer in de week heeft hij een middag les. Opgaves maken en woordjes stampen doet hij in de bieb, áls hij niet aan het werk is in het pizza/pasta-restaurant. „Hier zit ik rustig, thuis antwoord ik op elk appje of kijk op Facebook.”

Om hem heen zitten tientallen studenten te blokken. Het is wel minder gezellig dan vóór corona-tijd, vinden ze. Je mag niet meer náást elkaar zitten en gezellige zithoekjes zijn tijdelijk weggehaald. Maar toch, hier studeren geeft structuur, zeggen twee HBO-rechtenstudentes. „Je spreekt af van één tot vijf”, zeg een van hen. „Dat geeft structuur. En je hebt een plek om naar toe te gaan. Dat is prettig, zeker omdat alle colleges nu online zijn.”

Volgende shift

Goran Hercegovac (45) komt dagelijks, „om tot rust te komen”. Hij is dakloos. Hij kan ook in de Pauluskerk, even verderop, gaan zitten maar daar is vaak ruzie en gedoe. Bovendien kan hij in de bieb kranten en tijdschriften doorbladeren. Eerder ging hij naar de Leeszaal in Rotterdam West maar die sloot door corona al eerder.

Hij zwerft al drieënhalf jaar. Een volkomen uit de hand gelopen conflict met zijn vroegere werkgever is daar de reden van, vertelt hij. Dat precies uitleggen, zou uren en uren kosten. Kort gezegd: het leven is sowieso klote, dit kan er ook nog wel bij.

Zenep en Safira vinden thuis weinig rust om te leren. Studente Zenep komt uit een gezin met vijf kinderen, Safira uit een gezin met zes. Ze vermoeden dat de lockdown wel eens langer kan gaan duren dan twee weken. Intussen staan ze buiten, voor de bibliotheek. De rij voor de volgende shift is lang maar ze sluiten toch achteraan. Het is voorlopig de laatste kans.