Duits concert biedt hoop aan evenementenbranche

Mondkapje op, negatieve coronatest laten zien, temperatuurcheck, handen ontsmetten, de digitale locatietracker aan, jas ophangen en hup, dansen. Zo zou een concertavond op korte termijn kunnen beginnen, denken onderzoekers van het universiteitsziekenhuis van de Duitse stad Halle. In augustus organiseerden ze een experimenteel popconcert in Leipzig waarbij ze keken hoe het coronavirus zich mogelijk zou kunnen verspreiden bij massabijeenkomsten. De eerste inzichten uit dat onderzoek zijn nu online gepubliceerd, maar nog niet onafhankelijk getoetst. De belangrijkste conclusie die zij trekken: binnen-evenementen waarbij de bezoekers zitten, met adequate hygiënemaatregelen en met goede ventilatie, dragen weinig bij aan de verspreiding van het coronavirus.

Lees ook: Een popconcert als corona-experiment, live in Leipzig

Bij het concert van de Duitse zanger Tim Bendzko – Duitstalige pop – werden ruim 1.200 gezonde, niet-zwangere mensen tussen de 18 en 50 jaar met een negatieve coronatest op zak en een N95-mondmasker op het gezicht gratis toegelaten. Vervolgens speelden zich drie scenario’s af. Eerst kregen ze een ‘ouderwets’ concert zoals voor de coronacrisis. Daarna een concert waarvoor ze via meerdere ingangen werden toegelaten en als op een schaakbord op afstand zaten, en in het derde scenario werden ze nog strenger op afstand van elkaar gehouden.

Vooral bij binnenkomst, in de pauzes en bij vertrek kwamen mensen vaak op te dichte afstand van elkaar bleek, maar slechts zelden langer dan vijftien minuten. Ook met de luchtcirculatie werd gevarieerd, en dat maakte veel uit. Bij slechte ventilatie bleken tien keer zo veel mensen bloot te staan aan potentieel gevaarlijke aerosolen (de kleine druppeltjes die virusdeeltjes zouden kunnen bevatten). „We wisten dat ventilatie belangrijk was, maar niet dat het zó belangrijk is”, zei onderzoeker Michael Gekle erover tegen de New York Times. De resultaten zijn volgens Gekle zo positief, dat hij zegt dat er nu „geen argument meer is om zo’n concert niet te houden.” Andere experts wijzen erop dat er meer onderzoek nodig is. En ook in het onderzoeksrapport zelf staan mitsen en maren. Zo wilden ze eigenlijk 4.000 bezoekers, maar zo veel vrijwilligers waren er niet. Ook is niet goed te bepalen hoeveel aerosolen precies een risico vormen, omdat daar nog veel over onbekend is.

In Nederland is de evenementenbranche, verenigd in Fieldlab Evenementen, van plan vergelijkbare proeven te organiseren. Daarbij zullen weer net andersoortige evenementen worden getest, zoals outdoor-concerten.

Staatssecretaris Mona Keijzer noemde die plannen vorige maand „gedegen”, ze worden nu onderzocht door het RIVM op haalbaarheid.