Vorige week weer oversterfte van zevenhonderd mensen

Vorige week stierven in Nederland zevenhonderd mensen meer dan gebruikelijk is in die week van het jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Er stierven ook tweehonderd mensen meer dan de week daarvoor, toen voor de vijfde week op rij oversterfte werd gerapporteerd.

Tussen 26 oktober en 1 november overleden in Nederland 3.600 mensen. Vooral mensen die langdurig zorg ontvingen stierven vaker dan het geval zou zijn geweest zonder de coronapandemie. De sterfte steeg hoofdzakelijk in de leeftijdsgroepen 65-plus en in grotere mate 80-plus. Een soortgelijke trend was negen weken lang te zien tijdens de eerste golf van de pandemie. Overigens is niet te zeggen hoeveel van de ‘extra’ sterfgevallen direct of indirect zijn veroorzaakt door Covid-19.