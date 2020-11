Biden kruipt naar overwinning, Trump nog niet uitgespeeld

Nek-aan-nek. Too close to call. Termen over het almaar uitblijven van een uitslag in de race om het Witte Huis, omdat de resultaten te dicht bij elkaar liggen, klinken ruim een etmaal na het sluiten van de stembussen als understatements.

Nog altijd heeft zowel Biden als Trump een pad naar de overwinning. De cijfers in de nog openstaande staten – Nevada, Pennsylvania, Arizona, Georgia en North Carolina – liggen heel dicht bij elkaar. Bij het sluiten van deze krant lag Biden voor in Nevada. Trump ligt voor in in Pennsylvania, Georgia en North Carolina. Een extra complicatie is de staat Arizona. Deze werd in de loop van woensdag door de bureaus van AP en Fox, die gelden als bakens van betrouwbaarheid bij het uitroepen van winnaars, aan Biden toegekend.

Maar een van de prognoses die bij de beslissing een rol speelden, voor het district Maricopa, kan voorbarig zijn geweest. Trump leek zijn achterstand in Arizona tegen het sluiten van deze krant in te lopen.

De meeste Amerikanen wachten gelaten af. Maar naarmate de uitputting toeneemt, lopen hier en daar de emoties op.

Bij het stembureau in Phoenix, Arizona, meldden aanhangers van president Donald Trump zich woensdagnacht, sommigen zwaarbewapend. In onder meer New York, Washington, Atlanta, Detroit en Los Angeles gingen demonstranten de straat op, er werden soms arrestaties verricht. Biden zei woensdagavond laat ‘vertrouwen te hebben’ in de resultaten. De Republikeinen hebben inmiddels in vier staten juridische stappen aangekondigd.

