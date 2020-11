Antistoffen boosdoener bij trombose

Antistoffen die gericht zijn tegen de eigen lichaamscellen spelen mogelijk een rol bij de sterk verhoogde klonterneiging van het bloed van mensen met ernstige Covid-19. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers deze week in Science Translational Medicine. De onderzoekers troffen de auto-antistoffen tegen lichaamseigen vetten en eiwitten aan bij de helft van de onderzochte Covid-19-patiënten.

Bij patiënten met ernstige Covid-19 zien artsen vaak trombose optreden, waarbij stolsels bloedvaten blokkeren in de longen en soms ook in andere organen. De onderliggende oorzaak van die verhoogde stollingsneiging stelt artsen nog voor een raadsel omdat de bloedproppen overal kunnen optreden: in slagaders, in aders en in kleine vaatstelsels.

De omstandigheden waarin de patiënten verkeren, werken trombose in de hand: ze krijgen heftige ontstekingsreacties, ze liggen dagenlang stil, er is zuurstoftekort en ze hebben vaak overgewicht – allemaal risicofactoren voor bloedstolsels. „Franse collega’s ontdekten dat op hun IC zeven van de tien Covid-19 patiënten trombose in de benen hadden”, zegt Erik Klok, internist vasculaire geneeskunde in het Leids Universitair Medisch Centrum. „Dat is de klassieke veneuze trombose, in de aderen, die we goed kennen van andere ernstige ziektes. Als die bloedprop los schiet, kan die in de longslagader terecht komen en die afsluiten. Dat zien we veel bij Covid-19 patiënten.”

Kleine vaatjes

Maar dat is niet het hele verhaal. Er zijn ook patiënten die stolsels in andere slagaders krijgen en daardoor bijvoorbeeld een herseninfarct of hartinfarct. En bij onderzoek van het longweefsel van Covid-19-patiënten na hun overlijden zien pathologen vaak kleine bloedpropjes in de fijnmazige vaatstelsels.

Diezelfde wijdverbreide stolling in aders, slagaders en kleine vaatjes is bekend van het gevaarlijke, soms fatale anti-fosfolipiden-syndroom, een auto-immuunziekte. Bij die aandoening maken mensen antistoffen tegen de vettige bouwstenen in de wanden van hun eigen lichaamscellen (fosfolipiden) en tegen eiwitten die daaraan binden. Die auto-antistoffen plakken aan de vaatwand en activeren afweercellen en bloedplaatjes, waardoor zich bloedstolsels vormen.

Lees ook: Door coronavirus raken bloedvaten in longen lek

In het bloed van 178 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met Covid-19 troffen de onderzoekers acht verschillende soorten van de genoemde auto-antilichamen aan, bij een kwart tot de helft van de onderzochte bloedmonsters. Mensen met veel van deze antistoffen in hun bloed leken ernstigere luchtwegklachten te hebben.

Om te begrijpen of die antistoffen de klontering veroorzaken, isoleerden de onderzoekers ze uit het bloed van de patiënten. Bij labmuizen die een vaatziekte hadden, ontstonden inderdaad grotere stolsels als ze die antistoffen ingespoten kregen.

De onderzoekers kregen ook een beeld van de wijze waarop deze antilichamen tot stolling zouden kunnen leiden. Bij patiënten die veel van deze auto-antilichamen in het bloed hadden, waren bepaalde witte bloedcellen, de neutrofielen, opvallend actief.

Uit eerder onderzoek naar trombose is bekend dat deze neutrofielen bijdragen aan het ontstaan van bloedproppen in slagaders, aders en kleine vaatjes.

Patiënten met het anti-fosfolipiden-syndroom worden behandeld met antistollingsmiddelen, en in ernstige gevallen met ontstekingsremmers of zelfs plasmaferese, waarbij artsen uit het bloed van de patiënt de cellen halen en de vloeistof waarin die drijven (het plasma) vervangen. De auteurs opperen dat die behandeling wellicht kan helpen bij patiënten met zware Covid-19 die auto-antilichamen hebben.

„Er spelen veel mechanismen een rol bij de verhoogde stollingsneiging. Dit is een gedegen studie die suggereert dat auto-antilichamen daarbij een rol kunnen spelen, maar hij is nog niet doorslaggevend”, zegt Klok. „Deze antistoffen worden vaker gemeten tijdens infecties, en verdwijnen daarna snel weer. Bovendien toonden eerdere studies aan dat een deel van de acht gevonden soorten helemaal niet tot trombose leidt. De behandeling zou ook niet anders worden als dit toch een rol speelt: we behandelen alle opgenomen patiënten al met antistollingsmedicijnen en sterke ontstekingsremmers. Plasmaferese is echt een brug te ver, daarvan is het nut bij het antifosfolipidensyndroom ook nooit goed aangetoond.”

Een belangrijke vraag is wel hoe hoog de dosis antistollingsmiddel moet zijn. De klassieke trombose in de benen voorkom je vaak met een lage dosis antistollingsmiddelen, zegt Klok. „Maar de stollingsproblemen in de microvaatjes in de longen voorkom je daarmee wellicht niet, dat weten we nog niet zeker. Een hogere dosis ligt voor de hand, maar kan tot ernstige bloedingen leiden. In een grote studie in Nederlandse ziekenhuizen wordt nu onderzocht welke dosering van antistollingsmiddelen het beste is bij mensen met ernstige Covid-19.”

Langdurige klachten

Sommige experts vermoeden dat lang in het lijf aanwezige auto-antilichamen mogelijk een rol spelen bij de soms maandenlang aanhoudende klachten die een deel van de Covid-19 patiënten ervaart. Maar tot nu toe zijn ze alleen aangetoond bij mensen die ernstige Covid-19 hadden, en langdurige klachten komen ook voor bij mensen die aanvankelijk niet erg ziek waren.

„Wat de onderliggende oorzaak is van de klachten die sommige mensen langdurig houden na Covid-19 weten we nog niet”, zegt Klok. „Ook niet of dat specifiek is voor Covid-19 of iets algemeens. De ziekte is er nog maar zo kort, we beginnen daar nu pas over te leren.”

