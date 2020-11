Amerikanen laten op straat hun stem gelden

Aanhangers van president Donald Trump riepen een dag na de verkiezingen leuzen als "stop met tellen" voor een congrescentrum in Detroit, in de staat Michigan. Daar is uitdager Joe Biden volgens de laatste tellingen de winnaar. Trumps campagne is naar de rechter gestapt in verschillende swing states teneinde de poststemmen die ná verkiezingsdag worden geteld, apart te laten leggen en ongeldig te laten verklaren.

Foto Rebecca Cook / Reuters