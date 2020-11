Algerijn krijgt levenslang voor moord en plannen aanslag in Franse kerk

Een Algerijnse man is donderdag in Parijs veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op een vrouw en het voorbereiden van een aanslag in een kerk in de Parijse voorstad Villejuif in 2015. Dat melden Franse media. Volgens de rechter wilde de student Sid-Ahmed Ghlam ook in andere kerken aanslagen plegen. Als hij vervroegd vrij komt - dat kan na 22 jaar - moet Ghlam Frans grondgebied verlaten.

De nu 29-jarige Ghlam wilde volgens de rechter in april 2015 een aanslag plegen in een kerk in Villejuif, een voorstad van Parijs. Onderweg naar het geloofsgebouw schoot hij een jonge vrouw dood in haar auto en stak hij het voertuig in brand. Toen hij zijn wapen wilde wegstoppen, schoot hij zichzelf per ongeluk in zijn been.

De Algerijn moest zich laten verzorgen in het ziekenhuis, dat de autoriteiten inlichtte omdat zijn verhaal verdacht klonk. Toen politieagenten Ghlams auto en studentenkamer vervolgens onderzochten, vonden zij meerdere kalasjnikovs, pistolen, kogelvrije vesten en een vlag met het logo van terreurgroep Islamitische Staat. Ook worden documenten gevonden waarin beschreven stond wat een jihadist hoort te doen voor, tijdens en na een aanslag. Ghlam werd daarop in het ziekenhuis aangehouden.

Jaar met veel aanslagen

Al snel bleek dat hij van plan was een aanslag te plegen tijdens een mis in een kerk in Villejuif. Ook zou hij daarna in andere kerken aanslagen hebben willen plegen. De aanslag zou zijn bedacht door extremisten vanuit Syrië en Ghlam werd geholpen door een aantal mannen die net als hijzelf geradicaliseerd waren. Drie van hen zijn donderdag veroordeeld tot celstraffen tot dertig jaar voor hun betrokkenheid bij het plannen van de aanslag.

Ghlam zelf heeft overigens altijd ontkend de vrouw te hebben doodgeschoten; volgens hem had een kennis van hem dat „per ongeluk” gedaan. Ook stelt hij dat hij inderdaad sympathiseerde met Islamitische Staat en van plan was bewapend de kerk in Villejuif binnen te gaan, maar naar eigen zeggen was dat alleen om kerkgangers „angst aan te jagen”. Ghlam zei deze week wel spijt te hebben het „verkeerde pad” te zijn ingeslagen.

Enkele maanden voor Ghlam werd gearresteerd vond de aanslag tegen het satirische weekblad Charlie Hebdo plaats. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. Enkele maanden later werd Frankrijk opnieuw opgeschrikt door een reeks terroristische aanslagen in Parijs in de avond van 13 november. Bij die aanslagen kwamen 138 mensen om.