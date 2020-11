Waarom mag een vakantie naar het Caribisch gebied nog wél?

Code geel voor Curaçao en sinds woensdag diezelfde status voor Bonaire: het kabinet gaf dinsdag voor de Nederlandse Caribische eilanden géén negatief reisadvies. Voor alle andere buitenlandse vakantiebestemmingen geldt tot half januari ‘liever niet’, zo beklemtoonde premier Rutte bij de coronapersconferentie.

Maar dus niet voor de populaire vakantiebestemmingen Curaçao en Bonaire. Er waren direct meer boekingen naar Curaçao, meldden reisorganisaties woensdag. Daaraan ging, met name vanuit Curaçao, een flinke lobby vooraf, waarbij de Curaçaose premier Eugène Rhuggenaath, het lokale bedrijfsleven én staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) betrokken waren.

Voor de persconferentie is er nog contact geweest tussen Rutte en Knops, bevestigt Knops’ woordvoerder. Over de inhoud ervan laat hij niets los. Maar er is naar Rhuggenaath geluisterd. Die was vorige week in Nederland voor afrondende gesprekken over een coronasteunpakket ter waarde van 50 miljoen euro, onder meer voor versterking van het investeringsklimaat. Zijn boodschap: hoe zinvol is dat als het toerisme, de belangrijkste pijler van de economie, onderuit wordt gehaald?

Nederlands grondgebied

Dat is overgekomen, blijkt uit de uitzondering voor de Caribische eilanden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwt de eilanden als Nederlands grondgebied, zei een woordvoerder woensdag. „En daar gelden dus dezelfde regels als in Nederland.”

Bonaire kreeg woensdag, een dag na de persconferentie, de officiële status van ‘code geel-bestemming’, wat aangeeft dat het eilandsbestuur het coronavirus onder controle heeft. Curaçao had die status al, nu is ook Bonaire ‘veilig’.

De cijfers bevestigen dat. Bonaire telt deze week één nieuwe inwoner met corona, één coronapatiënt in het ziekenhuis en 130 mensen die herstellen van de ziekte. Op Curaçao zijn zes nieuwe besmette personen en worden er vijf vanwege corona in het ziekenhuis behandeld.

Schriftelijke testuitslag

Er is op de eilanden nauwelijks angst voor besmettingsgevaar vanuit Nederland. De luchthavens zijn de enige toegangspoorten er mag al maandenlang niemand in zonder schriftelijk bewijs van een negatieve testuitslag. Staatssecretaris Knops, momenteel op werkbezoek op Sint Eustatius, kwam er volgens zijn woordvoerder ook niet in zonder zo’n schriftelijke testuitslag.

In de Tweede Kamer is er begrip voor de uitzonderingspositie. „Begrijpelijk vanwege de economische situatie”, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. „Maar in Nederland moeilijk uit te leggen. Waarom mag je wel naar Bonaire op vakantie, maar niet naar de Ardennen?” Volgens VVD-Kamerlid André Bosman moet erop gelet worden dat de Caribische eilanden nu niet te veel belast worden.

Woensdag kondigde minister Hugo de Jonge (VWS, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer extra regelgeving aan voor vakanties naar de Caribische eilanden. Een ‘toetsingskader’ dat „recht doet aan de specifieke omstandigheden”, aldus De Jonge.