Verkiezingen

Maandagavond, 2 november. Ik sta met zo’n 150 anderen buiten in de rij te wachten voor de griepprik bij ons huisartsencentrum. De oproep aan jongeren om de prik dit jaar over te slaan heeft zichtbaar gewerkt. Verbaasd kijken gehaaste voorbijgangers naar de langzaam naar voren schuifelende rij. Een meisje stopt haar fiets en vraagt: „Wat doen jullie hiero met z’n allen?” Antwoordt een heer: „Wij mogen zo gaan stemmen!” Zegt het meisje: „Oh ja, da’s waar ook!”

