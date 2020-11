Universiteit van Amsterdam benoemt hoogleraar musical

De Britse theaterwetenschapper Millie Taylor is per 1 november 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar musical aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dat heeft de universiteit woensdagmorgen met een persbericht bekendgemaakt.

Taylor (1960) is de eerste hoogleraar in Nederland op het terrein van musical en gaat de Joop van den Ende-leerstoel bezetten, die is ingesteld in samenwerking met de VandenEnde Foundation en het Amsterdams Universiteitsfonds. Ze gaat, volgens het persbericht, onderzoek doen naar „de sociale en historische context van musicals, compositie, teksten, de materialiteit van uitvoeringspraktijken en hun institutionele en culturele voorwaarden”.

Taylor begon haar loopbaan als freelance musicalregisseur en tourde bijna twintig jaar lang door het Verenigd Koninkrijk en Europa met verschillende musicals. In 2001 promoveerde ze op een onderzoek naar theater en muziek, en sinds 2012 is ze aan de University of Winchester de eerste Britse hoogleraar Musical Theatre.

Showbizzondernemer Joop van den Ende, de voorzitter van de VandenEnde Foundation, zegt in het persbericht te hopen dat de aanstelling van Taylor „kan bijdragen aan het enthousiasmeren van een nieuwe generatie studenten voor het musicalvak, en aan het verbreden van het huidige aanbod met nieuwe verhalen en vormen”. Taylor hoopt dat onderzoek als een katalysator fungeert en schrijvers, onderzoekers en performers zal „inspireren de musical in Nederland verder te ontwikkelen”.

De benoeming van Taylor volgt op de benoeming, precies een jaar geleden, van Nicholas Till tot bijzonder hoogleraar opera. Hij bezet de Pierre Audi-leerstoel bij de Universiteit van Amsterdam.