Turkije stopt met zoeken naar overlevenden aardbeving

Turkse reddingswerkers zijn gestopt met het zoeken naar overlevenden na de aardbeving van vrijdag in de Egeïsche zee. Dat meldt de Turkse rampenbestrijdingsdienst AFAD woensdag. Als gevolg van de aardbeving kwamen zeker 116 mensen om het leven, 114 in Turkije en twee op het Griekse eiland Samos. In Turkije raakten daarnaast 1.035 mensen gewond, waarvan 137 nog in het ziekenhuis liggen.

De aardbeving leidde tot grote schade. Vooral de regio rondom de stad Izmir, aan de westkust van Turkije, werd zwaar getroffen. De ruim achtduizend reddingswerkers hebben daar 107 mensen onder het puin vandaan gehaald. Volgens Turkse media raakten 15.000 mensen hun huis kwijt. Om hen op te vangen zijn tijdelijke opvanglocaties opgetuigd.

De aardbeving had een kracht van 6,6. Het epicentrum lag in zee, ruim dertig kilometer van de Turkse westkust. Na de beving, op ongeveer zestien kilometer diepte, waren er volgens de rampenbestrijdingsdienst nog 1.855 naschokken. 46 daarvan hadden een kracht van boven de 4. De aardbeving leidde tot overstromingen en instortingen van gebouwen aan de Turkse westkust en op het Griekse eiland Samos.

Een van de overlevenden die tijdens de zoekacties werd gevonden, is de 3-jarige Elif. De reddingsdiensten vonden haar maandag, 65 uur na de aardbeving. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis. Op dinsdag werd opnieuw een jong meisje gevonden. Ayda wordt rond de drie jaar oud geschat en moet ruim negentig uur klem hebben gezeten. De reddingswerkers vonden haar achter een wasmachine, die heeft voorkomen dat zij gewond raakte.