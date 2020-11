Tot Trump het woord nam, was het rustig

Met nog miljoenen stemmen te tellen in een nek-aan-nekrace, en met zeven staten waar de uitslag aan het eind van de verkiezingsnacht nog niet duidelijk is, heeft de Amerikaanse president Trump in een nachtelijke toespraak in het Witte Huis de overwinning opgeëist. „Wat mij betreft hebben we al gewonnen”, aldus Trump. Het campagneteam van Joe Biden, die eerder op de avond in een korte toespraak in zijn woonplaats Wilmington had gezegd: „We zijn aan het winnen”, noemde de uitlating van Trump „een ongegeneerde poging om Amerikaanse burgers van hun rechten te beroven.” Geen van beide kandidaten had zich in de vroege woensdagochtend verzekerd van de 270 kiesmannen die nodig zijn om de presidentsverkiezingen te winnen.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

De verkiezingen verliepen rustig dinsdag. Er waren geen incidenten, geen geweld. Hier en daar viel een stemmachine uit of raakte de inkt op. In Georgia, waar vorige week foto’s van lange rijen bij de stemlokalen voor de zogenoemde ‘vroege stem’ werden gemaakt, was de gemiddelde wachttijd op verkiezingsdag zelf gemiddeld drie minuten. Van tevoren was al duidelijk dat de verkiezingsuitslagen door de Covid-19-epidemie langer op zich zouden laten wachten dan gebruikelijk. Een groot deel van de Amerikanen heeft een stem per post uitgebracht. Het tellen van die stemmen neemt meer tijd in beslag. Terwijl de verkiezingsfunctionarissen in de staat Wisconsin lieten weten dat zij woensdagochtend (half één ’s middags Nederlandse tijd) verwachten de uitslag te kunnen geven, zou het in Pennsylvania wel tot donderdag of vrijdag kunnen duren eer de definitieve resultaten bekend kunnen worden gemaakt.

President Trump suggereerde in zijn toespraak dat dit ,,een grote fraude” is. ,,We willen niet dat ze om vier uur ’s nachts nog stembiljetten vinden en die aan de lijst toevoegen”, zei Trump, die suggereerde dat de stemmen die nog niet zijn geteld, te laat zijn uitgebracht. ,,We willen dat al het stemmen ophoudt”, zei Trump, toen alle Amerikaanse stembureaus allang gesloten waren en niemand meer een stem uitbracht. Hij kondigde aan dat zijn campagneteam ,,naar het hoogste gerechtshof” zal gaan. Datzelfde hof heeft vorige week in een uitspraak Pennsylvania en North Carolina langer de tijd gegeven om stemmen te tellen.

De presidentsverkiezingen lijken even spannend te worden als die in 2016, toen Trump zijn Democratische rivaal Hillary Clinton versloeg. In de loop van de avond werd duidelijk dat hij de grote swing state Florida, goed voor 29 kiesmannen, heeft gewonnen. De overwinning werd door Amerikaanse media toegeschreven aan de enthousiaste steun onder Latino kiezers, die in Florida vanouds communistenvreters van Cubaanse origine zijn – een groep die door Trump is bestookt met waarschuwingen tegen ‘socialist’ Joe Biden.

Een Trump-supporter tegenover een aanhanger van Black Lives Matter nabij het Witte Huis. Foto’s Olivier DOULIERY/ AFP

Zonder Florida had Trump nauwelijks een kans op herverkiezing gemaakt. Biden heeft zonder Florida een lange weg te gaan. Hij moet Trump dan verslaan in Texas of Arizona, en in zeker twee van de vanouds Democratische bolwerken in de zogenoemde Rust Belt, staten als Pennsylvania, Wisconsin en Michigan. Dat zijn staten die de Republikein Trump in 2016 verrassend, met heel kleine verschillen veroverde op Clinton en waarmee hij het presidentschap won. Ook in 2020 zal de beslissing van deze staten komen. Biden won in Arizona, een doorgaans ‘rode’, Republikeinse staat.

De gerieflijke voorsprong die verscheidene peilingen aan Biden gaven – op basis van wekenlang stabiele standen – blijkt in elk geval bedrieglijk te zijn geweest. De presidentsverkiezingen van 2020 zijn uitgelopen op net zo’n nek-aan-nek race als in 2016. Destijds behaalde Trump 306 kiesmannen. In de vroege woensdagochtend stond de teller op 238 voor Biden en 213 voor Trump. Het lijkt erop dat de opiniepeilingen en enquêtes Trump en zijn kiezers opnieuw enigszins hebben onderschat. Zo wijst een exit poll van Edison Research uit dat Trump ditmaal iets meer stemmen heeft gekregen van vrouwelijke kiezers, en beduidend meer van zwarte en Latino kiezers. Dat zijn allemaal groepen waarvan peilingen voorspelden dat Trump het bij hen moeilijk zou krijgen. Wie de president ook wordt, hij krijgt te maken met een helft van de bevolking die in deze verkiezingen hartstochtelijk tégen hem heeft gestemd.

In de eerste helft van de avond diende zich een patroon aan waar analisten al voor hadden gewaarschuwd. In verschillende staten die doorgaans worden veroverd door de Republikeinse Partij, lag Biden aanvankelijk voor. Dat gold in Ohio, in Texas en Arizona. Dat had te maken met de volgorde waarin de stemmen werden geteld. De zogeheten ‘vroege stem’, stembiljetten die door kiezers eerder bij het stembureau waren afgeleverd, werden daar het eerst geteld, soms zelfs voor verkiezingsdag. Democratische kiezers waren daarbij oververtegenwoordigd, zo was al eerder in peilingen naar voren gekomen. In de loop van de avond haalde Trump Biden in. In Ohio en Texas won de president toch comfortabel. Arizona ging naar de Democraten. Daar veroverde ook Democraat Mark Kelly de Senaatszetel.

Een man schreeuwt naar een agent in Los Angeles. Foto Ringo H.W. Chiu/AP

De Senaatsrace is voor de komende vier jaar misschien wel even belangrijk als het presidentschap. De Republikeinse meerderheid heeft de laatste jaren van Obama’s ambtstermijn lamgelegd en Trump een rode loper gegeven bij het benoemen van rechters. Ook smoorde vrijwel elk wetsvoorstel dat uit het in meerderheid Democratische Huis van Afgevaardigden kwam, in de Senaat. Nu dit jaar een meerderheid van de Senaatszetels waarover wordt gestemd, op dit moment door Republikeinen worden bezet, leken de Democraten een gerede kans te hebben om een meerderheid te veroveren. Ze moesten, om zeker te zijn, vier Senaatsraces winnen. In Colorado en Arizona is dat gelukt. In Alabama raakten ze, zoals verwacht, weer een zetel kwijt aan de Republikeinen. Senator Lindsey Graham van South Carolina, een invloedrijke Republikein, wist zijn zetel ternauwernood te behouden, tegenover een rivaal die veel meer geld in de race had gestoken. In Georgia zal een tweede ronde moeten beslissen wie een van de twee zetels krijgt. Zo heeft het er alle schijn van dat de Senaat een Republikeinse meerderheid behoudt, en dat is een domper voor de Democraten.

De Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, kon halverwege de avond aankondigen dat haar partij de meerderheid in het Huis behoudt en iets zal uitbreiden. Bekende gezichten aan de linkerflank van de Democraten, zoals Alexandria Ocasio-Cortez en Ilhan Omar, behielden hun zetels. Het Republikeinse smaldeel in het Huis begroet afgevaardigde Marjorie Taylor Greene uit Georgia. Zij is een aanhanger van QAnon, een schimmige groep die samenzweringstheorieën verspreidt over Democraten die een coup zouden willen plegen om pedofiele netwerken af te schermen.

NRC Race naar het Witte Huis De laatste ontwikkelingen rond het Witte Huis en de komende presidentsverkiezingen Inschrijven