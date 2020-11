Leuke, actuele taalvraag van een (jonge) lezer: „Hoi, ik snap de uitdrukking tekenen bij het kruisje niet goed. Bij welk kruisje dan?”

Dat deze vraag niet uit de lucht komt vallen, zal duidelijk zijn. Op radio en tv was de afgelopen dagen tientallen keren te horen dat piloten van de KLM voor het blok waren gezet: of ze even wilden tekenen bij het kruisje, net als de overige KLM’ers.

We hebben hier inderdaad te maken met een zegswijze die zich niet makkelijk laat visualiseren. Wie een contract ondertekent doet dit hoogstens op een (stippel)lijn, een kruisje heb ik er nooit gezien.

Ooit heb ik geleerd dat deze beeldspraak te maken heeft met hoe men vroeger zeelieden ronselde. Net terug van een reis, dronken gevoerd in een kroeg, tekenden ze voor de volgende reis. En omdat ze nauwelijks konden lezen of schrijven, kregen ze als aanwijzing: teken hier maar, of krabbel hier je naam, bij het kruisje.

Andere variant: als je niet kunt schrijven, teken dan mét een kruisje. Hier wordt het ingewikkeld, want mét een kruisje tekenen bíj een kruisje levert twee kruisjes op, waarvan één wellicht voorgedrukt. Dus hoe zit het nou? En uit welke tijd dateren die zegswijzen?

Tekenen mét een kruisje heeft in Nederland een lange traditie. We lezen erover sinds het begin van de achttiende eeuw. Men stak er de draak mee in kluchten en berichtte er verontrust over in kranten, want op die manier tekenen was nogal gevoelig voor corruptie. Zo meldde een krant in 1787 dat Haagse bestuurders een verdacht verzoek hadden ontvangen van een koningsgezinde partij. „Men zegt dat dit request wel door 2000 perzonen, de kinderen er onder gerekend, zoude getekend zijn, terwijl velen voor het tekenen van hun naam, of een kruisje, een gulden hadden ontvangen.”

In de jaren daarna zie je de juridische protesten tegen dergelijke kruisjesondertekeningen toenemen. Politici stelden voor „geen requesten te respecteren met kruisjes getekend, dan die behoorlijk gelegaliseerd waren door twee getuigen, dat dit waarlijk de merken der ondertekenaaren behelsden”, aldus een verslag uit 1797.

Tekenen bíj het kruisje is een stuk jonger – verrassend jong zelfs. Ik vind die uitdrukking pas sinds 1974. De herkomst lijkt te maken te hebben met de vormgeving van oude (stem)formulieren: kennelijk werd op sommige formulieren de plaats waar je moest tekenen wel degelijk met een kruisje gemarkeerd. Het zou mij niet verbazen als dit ontwerp een lange voorgeschiedenis heeft, met wortels in het analfabetisme. Zeker is dat het in kranten en tijdschriften lang gebruikelijk was om een kruisje op foto’s te plaatsen, met als onderschrift bijvoorbeeld: „De machinist kon zich redden via de opening bij het kruisje (X) op de foto.”

Vroeger zei men trouwens ook: iemand of iets mét een kruisje tekenen. Dit betekent: zegenen door een kruis te slaan.

Carolus Tuinman gebruikte die uitdrukking in 1720 in zijn spreekwoordenboek bij de uitleg van de uitdrukking gelijke monniken, gelijke kappen. Hij schreef spottend: „Zoude [het] niet krachtigst zijn zulk een kap in wijwater te doopen, en met een kruisje te tekenen?”

Overigens heb ik de zegswijze gelijke monniken, gelijke kappen de afgelopen dagen in het debat over de salarissen van de KLM-piloten ook een paar keer voorbij horen komen.

schrijft elke week over taal. Twitter: @ewoudsanders