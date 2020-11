Supermarkten mogen geen medicijnen verkopen zonder drogist

Supermarkten mogen bepaalde medicijnen alleen verkopen als een drogist in de winkel aanwezig is. Maken zij gebruik van een drogist op afstand, die telefonisch klanten kan adviseren, dan overtreden zij de Geneesmiddelenwet. Dat heeft de Raad van State (RvS), de hoogste bestuursrechter, woensdag bepaald.

De RvS deed die uitspraak na van een verzoek van de Stichting Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. De koepelorganisatie van Nederlandse drogisterijen had aan de minister van Volksgezondheid gevraagd om maatregelen te nemen tegen filialen van Albert Heijn in Assen en Groningen waar bepaalde medicatie werd verkocht.

Het gaat om geneesmiddelen die alleen door een apotheek uitgegeven mogen worden of onder toezicht van een drogist, zogenoemde UAD-geneesmiddelen (‘Uitsluitend Apotheek Drogisterij’). Dat zijn bijvoorbeeld hogere doseringen of grotere hoeveelheden van de pijnstillers ibuprofen en paracetamol. De supermarkten maken voor de verkoop gebruik van een ‘drogist op afstand’, die via telefoon- of videogesprek op een tablet te raadplegen is.

„Als de wetgever dit soort digitale communicatie met een drogist op afstand mogelijk wil maken bij de verkoop van UAD-geneesmiddelen, dan zal de wet daarvoor aangepast moeten worden”, zegt de bestuursrechter hierover. De RvS oordeelt dat er altijd een drogist in de winkel aanwezig moet zijn, die klanten kan adviseren. De uitspraak heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor andere winkels waar zogenoemde UAD-geneesmiddelen worden verkocht.