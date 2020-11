Facebook corrigeert Trumps ‘overwinningsspeech’, Twitter laat video staan

Voor de grote sociale netwerken was het geen verkiezingsdag, maar Dag des oordeels. Maanden aan voorbereiding gingen vooraf aan deze test: zou het de platforms lukken de verwachte vloedgolf aan misleidende informatie over de Amerikaanse verkiezingen in te dammen?

De platforms probeerden een herhaling van 2016 te voorkomen, toen Russische trollen, commerciële nepnieuwssites en Amerikaanse pulpnieuwssites vrij baan kregen om op Facebook en Twitter valse informatie te verspreiden.

Woordvoerders van Facebook en Twitter hadden gewaarschuwd dat zij premature claims over een verkiezingszege zouden verwijderen of voorzien van een waarschuwingslabel. Zij waren dus voorbereid toen president Trump laat op de avond in een toespraak in het Witte Huis zei: „Eerlijk, wij hebben de verkiezingen gewonnen.”

Facebook plaatste razendsnel een waarschuwing onder de video: „Eindresultaten kunnen verschillen van de eerste stemresultaten, aangezien het tellen van stemmen nog dagen of weken kan duren.” Opvallen genoeg liet Twitter de video ongemoeid.

Eerder greep zowel Facebook als Twitter in bij een bericht van de president. Trump stelde daarin dat de Democraten de verkiezingen proberen te „stelen”, zonder daar enig bewijs voor te leveren. „Dat zullen we nooit laten gebeuren”, aldus de president. „Stemmen kunnen niet uitgebracht worden nadat de bussen zijn gesloten!”

Twitter plaatste het bericht achter een waarschuwing, die gebruikers moesten wegklikken om het bericht te kunnen zien. „Een deel van, of alle content die wordt gedeeld in deze tweet wordt in twijfel getrokken en is mogelijk misleidend over de manier waarop je kan deelnemen aan verkiezingen of andere civiele processen”, aldus Twitter in de waarschuwing. Facebook waarschuwde dat nog niet alle stemmen waren geteld onder het bericht.

Zo bleken de socialemediaplatforms betere voorbereid op misinformatie uit het Wittte Huis dan sommige nieuwsmedia, die bij Trumps claims vergaten te melden dat ze onjuist waren.

Het is nog onduidelijk of de platforms misinformatie die niet van Trump, maar van gewone gebruikers afkomstig is, voldoende hebben weten in te dammen. In de aanloop naar de verkiezingen gonsde het op de netwerken van de valse geruchten over gemanipuleerde stemmachines, verdwenen stembiljetten en andere fraude door de Democraten.

Een op woensdag gepubliceerd onderzoek van mediawaakhond Zignal Land wijst uit dat misinformatie op verkiezingsdag over het „stelen” van verkiezingen in de belangrijke swing state Pennsylvania 6,4 keer meer werd verspreid dan in Kansas, de staat waar dergelijke gerichten na Pennsylvania het vaakst voorkwamen.

De platforms zeiden in aanloop naar verkiezingsdag beter voorbereid te zijn dan in 2016 op grote netwerken die met nep-accounts politieke desinformatie verspreiden. Facebook heeft in de afgelopen drie jaar meer dan honderd van dergelijke netwerken opgerold, waarvan vier Russische in de afgelopen zes maanden.

NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven