Slowakije waarschuwde Oostenrijk voor dader aanslag Wenen

De man die maandag een aanslag pleegde in Wenen, heeft in juli wapens geprobeerd te kopen in Slowakije. De Slowaakse autoriteiten hebben de Oostenrijkse veiligheidsdienst toen gewaarschuwd. Dat heeft de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer woensdag bevestigd, meldt persbureau Reuters, nadat Duitse media daar dinsdag op basis van ingewijden over schreven. Volgens Nehammer is er „iets misgegaan in de communicatie” tussen Oostenrijk en Slowakije en wordt dit verder onderzocht.

De Slowaakse politie liet woensdag weten dat „verdachte personen” aan munitie probeerden te komen in het land en benadrukt dat de wapens niet zijn meegegeven. Toen de verdachte personen in beeld kwamen, werden hun Oostenrijkse collega’s gewaarschuwd.

De Oostenrijkse politie heeft tot nu toe veertien mensen opgepakt in verband met de aanslag. Woensdag werden in Zwitserland nog twee mannen opgepakt, die volgens de autoriteiten aldaar bevriend waren met de schutter. Alle gearresteerden hebben een migratie-achtergrond en zijn tussen de 18 en 28 jaar oud, aldus Nehammer. De minister zei ook dat uit videobeelden is gebleken dat de schutter de aanslag alleen uitvoerde.

Bij de schietpartij maandagavond kwamen vier mensen om het leven en raakten zeker 22 mensen gewond. De 20-jarige dader werd doodgeschoten door de politie. De Oostenrijkse autoriteiten gaan ervan uit dat hij een radicaal-islamitisch motief had. Dinsdag eiste Islamitische Staat de aanslag op via het eigen persbureau Amaq News Agency.