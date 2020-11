Republikeinen stevenen af op meerderheid in Senaat

De strijd om de meerderheid in de Senaat bij de Amerikaanse verkiezingen is evenals de race om het presidentschap uitgedraaid op een moeizame nek-aan-nekrace. Hoewel zes zetels aan het einde van de verkiezingsavond nog onbeslist waren, leken de Republikeinen een verrassend goede kans te maken om hun meerderheid in de Senaat te behouden.

Van de honderd zetels in de Senaat waren er om 9:00 uur Nederlandse tijd 47 in Republikeinse en 47 in Democratische handen. Bij de nog onbesliste zetels gingen Republikeinen er bij vijf aan de leiding. Voor de laatste onbesliste zetel, in Georgia, is een tweede ronde vereist, begin januari.

Zware tegenslag

Als het de Republikeinen lukt om minstens 51 zetels te behouden in de Senaat, is dat een zware tegenslag voor de Democraten. Zij hoopten de meerderheid in de Senaat voor het eerst in zes jaar te heroveren. Ze leken daar goede kans op te maken, omdat van de 35 zetels die dit jaar op het spel stonden, 23 zetels werden verdedigd door de Republikeinen. Twaalf waren in handen van de Democraten.

Een Republikeinse meerderheid in de Senaat zou een groot obstakel vormen voor Joe Biden, mocht hij president worden. Het zou hem belemmeren een voortvarend beleid te kunnen lanceren om grote problemen aan te pakken als de coronapandemie, de sociale onrust rond rassenrelaties in de VS, en de klimaatcrisis. De Republikeinen hadden kiezers gewaarschuwd voor een Democratische president die ongeremd zijn gang zou kunnen gaan; kiezers lijken daar gehoor aan te hebben gegeven.

Mocht president Donald Trump worden herkozen, dan betekent een mogelijke Republikeinse meerderheid in de Senaat onder meer dat hij zonder beperking door zou kunnen gaan met de benoeming van conservatieve rechters bij federale rechtbanken. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, die de afgelopen jaren een leidende rol heeft gespeeld bij die gerechtelijke benoemingen, won zoals verwacht met gemak herverkiezing in Kentucky.

Impopulair

Peilingen gaven de Democraten echter een goede kans om hem de meerderheid af te nemen, omdat in ongeveer zeven andere staten Democratische uitdagers een voorsprong hadden op Republikeinen die hun zetels moesten verdedigen. Zij leken daar in een aantal gevallen moeite mee te hebben, mede omdat president Donald Trump in hun staten als impopulair werd beschouwd.

In plaats daarvan lijken de Republikeinen opmerkelijk goed stand te hebben gehouden. Zo won Lindsey Graham, een prominente senator uit South Carolina, al vroeg op de avond herverkiezing. Graham, vóór 2016 een felle criticus van Trump die zich de afgelopen jaren heeft ontpopt tot een van diens loyaalste vazallen, moest een krachtige en goed gefinancierde uitdaging van de Democraat Jaime Harrison afslaan.

Lees ook: Hoe beïnvloedt corona de verkiezingen en 20 andere vragen

Ook Susan Collins, een gematigde Republikein uit de noordoostelijke staat Maine die de afgelopen jaren een moeizame balanceeract uitvoerde als centrist in het gepolariseerde tijdperk van Trump, leek onverwachts stand te houden. Volgens peilingen leek ze na vier termijnen af te stevenen op een nederlaag tegen haar Democratische uitdager Sara Gideon, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de staat.

In Colorado versloeg zoals verwacht de populaire Democratische gouverneur John Hickenlooper de zittende Republikeinse senator Cory Gardner. Maar daar stond tegenover dat Doug Jones, de Democratische senator uit Alabama die in 2018 een speciale verkiezing won, zoals verwacht verloor van de Republikein Tommy Tuberville, een voormalige footballtrainer.

Ex-astronaut

In Arizona versloeg ex-astronaut Mark Kelly, een Democraat, op de zittende Republikeinse senator Martha McSally bij hun strijd om de voormalige zetel van de Republikeinse oud-presidentskandidaat John McCain. McSally, een voormalige luchtmachtpiloot, werd in 2019 tijdelijk benoemd als senator. Kelly is de man van Gabrielle Giffords, een oud-afgevaardigde uit Arizona die in 2011 in het hoofd werd geschoten bij een schietpartij. Ze overleefde dat, maar liep blijvende hersenschade op. Het echtpaar zet zich in voor vuurwapenbeheersing.

In Iowa, een andere staat waar de Democraten hoopten op een doorbraak, hield de Republikeinse senator Joni Ernst toch stand. En in Montana slaagde de Democratische gouverneur Steve Bullock er niet in om de zittende Republikeinse senator Steve Daines te verslaan.