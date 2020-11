‘Prrrrr!’ Het succesgeluid van Dopebwoy

Met hits als ‘Cartier’, ‘GUAP’, ‘Vakantie’, ‘Champagne Papi’ en ‘Christian Dior’, heeft rapper en producer Jordan ‘Dopebwoy’ Jacott (26) uit Amsterdam-Zuidoost een succesvolle sound gecreëerd. Hij produceert en vertolkt hits die miljoenen streams halen, voor zichzelf en anderen, zoals Boef, Jayh en F1rstman.

Op zijn nieuwe album Hoogseizoen werkt Dopebwoy met een dwarsdoorsnede van de nationale hiphopscene – producers als SRNO, Spanker en Roselilah en acts als Lil Kleine, Boef, Henkie T en Jonna Fraser. Aan de hand van drie tracks vertelt Dopebwoy over zijn ook internationaal succesvolle sound.

Nummer: Cartier ft. 3robi en Chivv (2017).

Cijfers: 12 weken Top-10 in Nederland, ruim 85 miljoen streams op Spotify, 105 miljoen op YouTube.

Je megahit ‘Cartier’ draait om een paar sfeerbepalende geluidjes. Hoe vind je die – is dat eindeloos aan knoppen draaien?

„Nee, het geluid aan het begin – duh-duh-duh – komt uit een bekend softwarepakket met EDM-geluiden. Het moet simpel voor mij. Ik speel geen keyboard, lees geen noten, niks. Ik druk op mijn laptoptoetsenbord letters in, tot ik een melodie hoor die ik wil afmaken. Ik heb lijsten vol geluiden. Ik selecteer de kickdrum die het lekkerst klinkt, en de snare die daar het best bijpast. Deze beat maakte ik eigenlijk voor ‘4 x Duurder’ van SBMG maar ik was te laat met inleveren.”

Je stopt veel vocale effecten in je nummers. Kreten als ‘prrrrr’ of ‘ey-ey-ey-ey’.

„De ‘prrrrr’ was eerst ‘prrraaaaa’ maar dat paste niet. Ik heb het korter geknipt en door heel het nummer geplakt. Nu is ‘prrrrr’ een handelsmerk van mij geworden. Met dat deuntje, en ‘prrrrr’, zit je gelijk in het nummer. Wanneer ik in mijn tekst iets zeg waar een geluidje bij past, zoek ik daar ook een effect bij: een ploppende champagnekurk, of zoals hier, een bom-explosie. Al die gekke geluidjes vullen de track lekker op – ze maken de beat voller en sterker.”

Met die geluidjes, je soms percussieve rapflow en de wijze waarop je drums wegdraait om ze met maximaal effect weer in te brengen, zweep je de beat extra op. Ik vroeg me af: heb je vroeger gedrumd?

„Ja, een half jaar. Je kunt met die geluidjes en vocalen soms net zo lekker hakken op een beat als op een drumstel. Het draait om timing. Waar komt er een geluidje bij – of haal ik de beat even helemaal weg. Ik maak clubmuziek. Dat draait om het opbouwen van de beat, afbreken, en wéér opbouwen naar het refrein toe: ‘BAM!’.”

Wat zijn invloeden voor jou geweest, die je hier terughoort?

„Mijn vader is DJ Flash, hij was bekend in de bubbling-scene. Die stijl hoor je in de beat. Hij weet goed wat werkt in de club, en zei altijd: zorg dat je snaredrum heel hard is, net als bij Dr. Dre. Die zet ze vol in het rood: tak-tak-tak-tak. De beat begint zoals nummers van Pharrell – zonder intro, vier tellen en dan, bam, de beat erin. In mijn geluidjes, en hoe de beat aan het eind een volledig andere sound krijgt, hoor je Timbaland terug.”

Je werkt met gastrappers. Coach je die ook? En maken jullie financiële afspraken?

„Ik laat ze vrij. Wanneer iets niet past, zeg ik het wel, maar ze kwamen gelijk hard. In de studio praten we niet over zaken. We maken muziek omdat we dat tof vinden. Iedereen krijgt royalty’s maar niemand wordt vooraf betaald.”

Nummer: Christian Dior ft. Bryan MG en SRNO (2020)

Cijfers: Ruim 18 miljoen streams op Spotify en 1,7 miljoen op YouTube.

Je grootste hit ‘Cartier’ produceerde je zelf. Op ‘Hoogseizoen’ produceren anderen de meeste nummers. Waarom heb je daarvoor gekozen?

„De meeste rappers kunnen geen beats maken. Ik wilde ook eens vanuit dat perspectief werken, en me alleen focussen op het schrijven van raps en refreintjes. Ik bemoei me altijd met de muziek, maar te veel kan ook afleiden. Ik liet nu mijn laptop thuis.”

De beat van ‘Christian Dior’ komt van SRNO, met wie je veel samenwerkt.

„Hij is mijn homie. We gaan laat uit, lachen veel en in de studio komt er altijd iets hard uit. Hij laat me allerlei beats horen en daar maak ik dan schetsjes bij. Bij deze hadden we een leuk refreintje en schreeuwde ik achter de microfoon van alles wat in me opkwam. Niet te lang nadenken; het hoeft niet perfect. Een track is zo in een uurtje klaar.”

Het refrein zit vaak direct aan het begin van je nummers.

„Dat is ook iets wat mijn vader altijd zei: luister naar de hits van vroeger, die beginnen vaak meteen met het refrein.”

Je zingt: ‘Wil je Christian Diors of Jimmy Choos? Alle schade is op mij, dus ik zet je goed.” Waarom is dit een effectief refrein?

„De melodie klopt, de woordkeuze – het blijft hangen. Als je een zin de tweede keer al kunt meezingen, zit je goed.”

Zaten er ook ideeën in het nummer die jullie er uiteindelijk uit hebben gehaald?

„SRNO is heel muzikaal en creëert een laidback vibe met live-instrumenten. De gitaren en livesounds die je op het einde allemaal tegelijk hoort, zaten eerst ook in het refrein. Dat werd te druk, te veel poespas. Op het einde past dat wel lekker.”

Nummer: Window (2020)

Cijfers: Ruim 1,6 miljoen streams op Spotify en kleine 390.000 views op YouTube.

Aan het begin van ‘Window’ zet je met een synthesizergeluidje de sfeer neer.

„Ja, nog voor de beat en het refrein beginnen. Ik bouw zo de spanning op, wil je in mijn wereld meenemen. In de meeste van mijn tracks hoor je eerst zo’n soort geluidje en dan na 4 of 8 tellen komt de beat erin.”

Dit nummer heeft een meer sinister geluid dan je grote clubhits.

„Ja, mijn fans kennen mij van die sound. Mijn muziek was vroeger duisterder en kouder. Dit is geen feestmuziek, ik rap ook rustiger. Het voordeel van zelf beats maken, is dat ik alle tijd heb om op te bouwen en een verhaal te creëren in de beat. ‘Window’ is lang één en al opbouw – en dan gaat het los.”

In die opbouw speelt de bas een grote rol. Waar moet een baslijn voor jou aan voldoen?

„Een goede baslijn gaat je ziel in. Het moet niet storen en de beat swing geven. Zodra de baslijn erin komt, moet je een vies gezicht zetten en een rilling over je krijgen.”

Is het als rapper een voordeel of een nadeel wanneer je zelf ook de beat maakt?

„Het is soms lastig verantwoordelijk te zijn voor tekst en muziek. Je weet waar het beter kan, maar kunt niet tegen de producer zeggen: ‘Pas dat even aan.’ Dat moet je zelf doen. Als je dan vastloopt, ben je er snel klaar mee.”

Hoe zou je de Dopebwoy-sound omschrijven?

„Prrrr! Die zit er nu altijd in, haha. En ik gebruik bewust weinig woorden en geluiden. Vroeger maakte ik drukke beats. Omdat ik zelf rapte, wist ik na een tijdje dat een kale beat voor artiesten veel beter werkte. Mijn teksten hou ik ook eenvoudig. In de club wil je niet veel woorden en snelle flows horen, maar iets wat je lekker kunt meezingen als je dronken bent.”

Waarom wilde je naast je succes als producer voor anderen, ook zelf als artiest muziek uitbrengen?

„Ik was altijd een background-guy, opgesloten in de kelder en aan het produceren. Mijn liedjes werden wel gedraaid maar ik deed geen shows en veel mensen wisten niet wie ik was. Als artiest kan ik fans laten zien wat mijn fantasiewereld is. Het is echt mijn muziek, mijn sound.”

Hoogseizoen van Dopebwoy is nu uit.