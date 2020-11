Peter Fossen: ‘De grotere Europese voetbalclubs zijn onverzadigbaar. Dat is het probleem’

Hij is de vooruitgeschoven verkenner van Nederland en PSV in de Europese gremia. Onder de radar, in stilte, functioneert hij het best. Lobbyen, masseren, bondgenoten zoeken. Een oliemannetje in de goede zin van het woord, zo omschrijft een bestuurder hem. „Ik speel mijn rol op de achtergrond en dat gaat al jaren naar mijn tevredenheid en die van de club”, zegt Peter Fossen, sinds 2010 operationeel directeur bij PSV.

Zelden komt hij in de publiciteit – hij zoekt het niet op, en wordt ook niet vaak gevraagd. Internationaal vervult hij een belangrijke rol als lid van het Club Competitions Committee van de UEFA, dat het dagelijks bestuur van de Europese voetbalbond adviseert over de Champions League en Europa League.

De positie van Nederland, als middelgroot voetballand, staat structureel onder druk, mede door de toenemende invloed van het grootkapitaal in het buitenland. Gaandeweg verschuift de macht van bonden, zoals de UEFA, naar mondiaal opererende eliteclubs als Juventus, Real Madrid en Manchester United. „Het is natuurlijk wel een power game”, zegt Fossen, halverwege het interview, in een uiteenzetting over het politieke spel in het Europees voetbal.

Fossen (58), ooit begonnen als bedrijfsjurist bij Philips en sinds 1997 in verschillende rollen actief bij PSV, leidt rond langs de vernieuwde directiekantoren in het Philips Stadion. ‘2030’ staat groot in het rood op een van de vergaderzalen – het jaar dat PSV structureel bij de top-32 van Europa wil horen, ze staan nu 41ste. Op zijn bureau, met zicht op het veld, ligt een stapel kranten – Het Financieele Dagblad. Voetbal International leest hij ook, verzekert hij.

Fossen, altijd goed gesoigneerd, staat bekend als een scherpzinnige diplomaat in het Europese vergadercircuit. Groot internationaal netwerk, bedachtzaam, standvastig. En iemand die met zijn geduld en dossierkennis vaak een uitweg vindt in complexe zaken.

De coronaproblematiek heeft in de voetbalwereld prioriteit, maar op de achtergrond wordt nadrukkelijk gewerkt aan de nieuwe Europese cyclus voor de periode ná 2024. De verdeelsleutel en het format van de clubtoernooien – Champions League, Europa League én de nieuwe Conference League die volgend jaar begint – zijn de voornaamste aspecten. Maart 2021 moet hier een klap op worden gegeven.

Het onderhandelingsspel wordt nú gespeeld. Onlangs lekte uit dat gesprekken gaande zijn over een nieuwe, ‘gesloten’ internationale miljardencompetitie met achttien topclubs. Wereldvoetbalbond FIFA zou betrokken zijn. Als het zover komt, vormt het plan een directe bedreiging voor de Champions League, het miljardenbal van de UEFA. Eerder waren er al vergelijkbare plannen voor een afgesplitste elitecompetitie, de Super League.

Hoe ziet u deze ontwikkelingen?

„De grotere clubs zijn onverzadigbaar. Dat is het probleem. Elke keer wanneer een nieuw format besproken wordt, zoals nu voor de Europese competities na 2024, komen er initiatieven die lijken op een breakaway [afsplitsing]. En iedere keer blijkt het dan weer een strategie van de grote clubs om in onderhandeling te komen en iets af te dwingen. Want iedereen in het internationale voetbal weet dat de UEFA alle kikkers in de kruiwagen wil houden.”

Het is een drukmiddel van topclubs?

„Ja. En het is gebleken dat dat werkt. Zeker als je kijkt naar de laatste echt grote wijzigingen in 2016, waarbij de vier grote landen [Engeland, Duitsland, Spanje, Italië] vier vaste startplekken kregen in de Champions League. Dat was ook zo’n moment waarop de grote clubs kregen wat zij wilden: meer toegang.”

Wat heeft u er destijds aan gedaan om dit te voorkomen?

„In het clubcompetitiecomité van de UEFA werd een groot aantal collega’s daags voor de vergadering geconfronteerd met dit voorstel. Die week moesten de besluiten direct worden gevalideerd in een vergadering van het hoofdbestuur. Het werd er een beetje doorgedrukt. In de avond voorafgaand aan de vergadering heb ik met andere clubs nog geprobeerd een alliantie te vormen, om tegenwicht te bieden. Alleen stemden ze bij de vergadering toch allemaal in. Zat ik in mijn eentje als een roepende in de woestijn: welke andere formats zijn bekeken en doorgerekend? Kan het ook niet anders?”

Frustrerend.

„Voor Nederland is het van belang dat we die toegang houden tot Europees voetbal, met name tot de Champions League, dat we niet gemarginaliseerd worden. We moeten oppassen dat er geen semi-gesloten competities ontstaan. Afgelopen jaar is die ontwikkeling wel op gang gekomen.”

Via Philips aan de slag bij PSV Peter Fossen is op 10 augustus 1962 geboren in Den Haag. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en werkte eerst als advocaat in Utrecht. Begin jaren negentig ging hij als bedrijfsjurist aan de slag bij Philips en stond PSV in die jaren vrijwillig bij. In 1997 werd hij directeur algemene zaken, onder voorzitter Harry van Raaij. In 2002 werd Fossen adviseur van de club en begon zijn eigen voetbal-consultancybedrijf, om in 2010 operationeel directeur te worden bij PSV (officieel directielid finance & legal). Hij is commissaris bij de Eredivisie CV, zit in de financiële adviescommissie van de KNVB en is lid van het Club Competitions Committee van de UEFA.

De Champions League dreigde een nog exclusiever feestje voor de rijkste clubs te worden, in een nieuw radicaal plan met een promotie-degradatie-regeling. De vrees bestond dat de sportieve én economische positie van topclubs verder versterkt zou worden. Maar september 2019 werd dit plan, na veel kritiek, afgeschoten. Fossen, koeltjes: „Dat was positief.”

Tegelijkertijd is de afscheiding van een rijke bovenlaag al gaande; afgelopen seizoen kwamen alle zestien clubs in de achtste finales voor het eerst uit de vijf grote Europese competities. De laatste winnaar uit een middelgroot voetballand was Porto in 2004. De Europese krachttoer van Ajax in 2019: een zeldzaamheid.

De vraag is nu hoe de Champions League vanaf 2024 ingericht gaat worden. De UEFA werkt aan een plan om het toernooi uit te breiden van 32 naar 36 clubs, schreef The Telegraph. Een andere opzet van de poulefase moet voor een toename in groepduels zorgen en daarmee meer tv-inkomsten. Onduidelijk is nog wie die vier extra plekken krijgen – Fossen waakt ervoor dat ze naar de grote landen gaan.

Bent u vanuit de UEFA al geïnformeerd over dit format?

„Nee, niet officieel. Maar ik ben niet gek, ik weet dat hierover wordt gesproken op de burelen in Nyon. Binnen de UEFA zitten veel intelligente mensen, die in staat zijn geweest om een Champions League te creëren die veel geld genereert. Maar de grote clubs, met Juventus voorop, willen naar gesloten Amerikaanse systemen kijken, zoals de NBA [basketbalcompetitie]. Zij redeneren: uit de markt moet jaarlijks 4,5 tot 5 miljard euro kunnen worden getrokken, terwijl er nu 3,2 miljard uit wordt gehaald. Zij vinden dat het Europees voetbal veel beter kan worden geëxploiteerd. Daar zitten zij de hele tijd op te drukken. Dus de UEFA moet de competitie interessanter maken. Steeds weer.”

Hoe kijkt u naar die tendensen?

„Een gesloten model kan voor grote clubs en mediapartijen interessant zijn, maar niet voor de clubs die er niet bij horen. En ook niet voor de UEFA, want die wil de droom levend houden dat je als kampioen uit een klein land kan verrassen. Daar staan de grote clubs en de UEFA tegenover elkaar. En zie je dat de UEFA steeds meer opschuift naar: hoeveel continuïteit kunnen we de grote clubs geven om ze binnenboord te houden en hoe kunnen we tegelijkertijd de kampioenen uit kleinere landen er nog infietsen. Dat wordt steeds moeilijker.

„Daarom zeg ik: houd het maximale aantal clubs dat per land aan de Champions League kan deelnemen op vier én kijk ook naar een format met 48 clubs in plaats van 36. Dan kan ook een land als Nederland sneller in aanmerking komen voor twee vaste tickets.”

Speelt in de discussie rond gesloten toernooien mee dat diverse topclubs, zoals Liverpool en Manchester United, (deels) in handen zijn van Amerikaanse eigenaren?

„Ja. Die partijen kijken mondiaal en denken soms in extreme modellen: waarom zijn de beste clubs niet een reizend circus over de wereld, zoals in de Formule 1? Met finales in New York en Shanghai. De Amerikanen zullen daarom ook eerder naar de FIFA bewegen dan de UEFA. Dat is de angst van de UEFA, dat topclubs zich meer en meer tot de FIFA aangetrokken voelen en er straks toch een soort globale competitie zal ontstaan.”

Verwacht u dat het echt zover komt?

„Nee. De bakermat van iedere club is de nationale competitie, daar wordt veel geld opgehaald, zeker in de grote landen. Ik zie het bijvoorbeeld niet snel gebeuren dat Bayern München uit de Bundesliga stapt en toetreedt tot een mondiale league. Zo raak je vervreemd van je eigen achterban en de belangrijkste nationale concurrenten. Iedereen wil nog altijd Bayern-Borussia zien.”

Is de UEFA nog baas op eigen continent?

„Clubs hebben de afgelopen jaren, niet geheel ten onrechte, gezegd: wij betalen de spelerssalarissen, dus als jullie bepalen waar en wanneer ze moeten spelen, willen wij daar wel invloed op kunnen uitoefenen. Om die reden hebben clubs [verenigd in de European Club Association] een vetorecht gekregen als het gaat om het verdelen van de gelden en bij de toernooiformats. Dat heeft de macht van de UEFA wel kleiner gemaakt.”

Peter Fossen: „Met de beperkingen die PSV heeft, hebben we ons toch redelijk kunnen handhaven. Tegelijkertijd zal het komende jaren een grote uitdaging zijn onze positie in Europa te behouden. Foto Merlin Daleman

Nieuwe markten, competities en verdienmodellen worden afgetast in het Europese voetbal, waarbij traditionele uitgangspunten niet meer vanzelfsprekend zijn. In Engeland maken topclubs zich sterk om de Premier League in te krimpen en twee kleinere toernooien te schrappen, om zo ruimte te creëren voor eventueel meer Europese duels en buitenlandse commerciële trips en toernooien. „Die topclubs zijn wereldmerken, willen een mondiaal publiek aantrekken”, zegt Fossen. „Dat moet dóórgaan.”

Op een andere schaal onderzoeken België en Nederland de mogelijkheid voor een gezamenlijke competitie met de beste clubs uit beide landen, de BeNeLiga. PSV praat mee, maar staat er realistisch in: de club moet er op alle gebieden op vooruit gaan, pas dan overwegen ze het. Fossen: „Het competitieformat moet goed zijn, het geld moet goed zijn en het moet ook goed zijn voor de clubs die in Nederland ‘achterblijven’.”

Van groot belang is of de mediagelden significant kunnen toenemen bij een fusie én of het aantal Europese toegangsbewijzen (nu tien in totaal) in stand blijft, wat onwaarschijnlijk is. Fossen: „Als wij Europese tickets gaan verliezen, is dat buitengewoon ongewenst. Sterker nog, dan gaan we het niet doen. Bovendien hebben we als Eredivisieclubs verplichtingen richting onze mediapartner Fox [Disney] tot 2025.”

In Europees verband trekt Fossen veel op met Edwin van der Sar, die als algemeen directeur van Ajax zitting heeft in het bestuur van de European Club Association, de invloedrijke organisatie die wordt gedomineerd door Europese topclubs. Samen met onder meer de KNVB en de Europees spelende clubs stemmen Fossen en Van der Sar de internationale koers af voor Nederland.

In de breedte is de Nederlandse belangenbehartiging in Europa vrij beperkt.

„Met name de Zuid-Europeanen, en vooral de Italianen, hebben de lobby goed voor elkaar. Die gebruiken veel meer informeel hun contacten om hun doel te bereiken. Ik denk dat wij daar wat te winnen hebben. Dat gaat ook over de tijd die je daaraan wilt besteden, gezamenlijk als Nederlands voetbal.” De KNVB hoopt om die reden dat bondsvoorzitter Just Spee de positie in het UEFA-hoofdbestuur van Michael van Praag, wiens termijn in maart afloopt, overneemt.

U schetst een complex Europees krachtenveld. Hoe kan PSV hierin relevant blijven?

„Goed opleiden, goed scouten, goed aan- en verkopen, prijzen winnen, ieder jaar opnieuw. Zolang je dat doet, kan je meedoen in Europa. Dat zal de basis blijven, hoe het Europese landschap ook verandert. Met de beperkingen die PSV heeft [achterland en Nederlandse markt], hebben we ons toch redelijk kunnen handhaven. Tegelijkertijd zal het komende jaren een grote uitdaging zijn onze positie in Europa te behouden. Daar gaan we natuurlijk wel voor.”