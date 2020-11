Ook Jack Ma kan in China niet alles zeggen, blijkt uit de uitgestelde beursgang van Ant

Met het uitstellen van de beursgang van betaalbedrijf Ant Group geeft de Chinese overheid een harde tik op de vingers van ondernemer Jack Ma. Hij is oprichter van Alibaba, een van China’s beroemdste en meest succesvolle bedrijven. Ook Ma heeft nu gemerkt dat hij niet ongestraft de overheid, en daarmee de Communistische Partij van China (CPC), publiekelijk af kan vallen.

Dinsdag werd bekend dat de beursgang van Ant, het moederbedrijf van betaalapp Alipay, niet doorgaat. Die zou deze donderdag plaatsvinden. De oorzaak: strengere regels van de Chinese toezichthouder waar Ant aan moet voldoen.

Maar anderhalve week eerder is er ook iets anders gebeurd. Op 24 oktober sprak Ma, die via twee financiële constructies de meerderheid van de aandelen van Ant in handen heeft, op een conferentie in Shanghai luid en duidelijk zijn ongenoegen uit over de Chinese financiële sector.

„China loopt geen systeemrisico op financieel gebied, want China heeft geen systeem”, zei hij. En: „Onze banken zijn gemaakt voor grote ondernemingen, niet voor het mkb.” Het is Ma’s ambitie om juist alle nieuwe, kleinere private ondernemingen zonder tussenkomst van traditionele banken snel en goed van kapitaal te voorzien. Dat is dan ook een van de diensten die Ant levert: kredieten verstrekken aan kleine ondernemers, die in China bij de bank moeilijk aan een lening komen.

Nieuw financieel systeem

Ma sprak op een conferentie waar veel financiële toezichthouders aanwezig waren. „We moeten een functionerend financieel systeem opzetten”, zei hij ook. In zijn betoog stelde hij dat niet het uitsluiten van financiële risico’s het doel moet zijn, maar het opzetten van een nieuw en wezenlijk ander financieel systeem dat voldoet aan de behoeften van toekomstige gebruikers. De internationale regels voor de financiële sector, zoals vastgelegd in Basel III, zijn volgens Ma niet geschikt voor een jong financieel systeem als het Chinese.

Het kan zijn dat deze opmerkingen zó tegen het zere been waren van de toezichthouders dat ze besloten de beursgang van Ant voorlopig tegen te houden. Maar het kan ook anders in elkaar steken. China komt met strengere regels voor het verstrekken van online kredieten, wat een probleem vormde voor de geplande beursgang van Ant. Het is ook denkbaar dat Ma, toen hij zijn uitspraken deed, al wist van dit plan. Misschien uitte hij zijn kritiek juist zo openlijk omdat hij toch al wist dat de beursgang voorlopig van de baan was.

De overheid is de baas

Hoe het ook zij, de gang van zaken maakt duidelijk dat de overheid in China de baas is over het bedrijfsleven, en niet andersom. Vooral private ondernemers, hoe rijk of machtig ze ook zijn, moeten niet denken dat ze het recht hebben om de almachtige CPC openlijk de les te lezen. Zelfs een al goedgekeurde beursgang wordt nu alsnog onmogelijk gemaakt door opeens nieuwe regels op te stellen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een machtige ondernemer wordt gedwarsboomd omdat hij meent dat hij zich openlijke kritiek op de overheid kan veroorloven. Het bekendste en meest recente voorbeeld is dat van Ren Zhiqiang. Deze vastgoedmagnaat kreeg in september 18 jaar gevangenisstraf. Officieel was dat voor corruptie, maar eigenlijk omdat hij het had gewaagd om openlijk kritiek te uiten op Xi Jinpings aanpak van corona.

Zo politiek zijn de uitspraken van Jack Ma niet, en het is dan ook onwaarschijnlijk dat hij persoonlijk zal worden aangepakt. Maar het door Ma opgerichte Alibaba verloor wel direct 8 procent aan beurswaarde, in reactie op het plotselinge uitstel van de beursgang van Ant in zowel Shanghai als Hongkong.