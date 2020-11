Na de zomer was Groningen koploper, nu lijkt het tij gekeerd

Maandenlang was de provincie Groningen een witte vlek op de coronakaart. Totdat in de zomer mensen terugkeerden van hun vakantie en vooral studenten massaal naar verenigingen en de kroegen trokken. Begin september hoorde Groningen bij de koplopers qua coronabesmettingen. Maar dat tij lijkt alweer gekeerd. In Groningen daalt het aantal besmettingen sterk. Woensdag waren er gemiddeld 10,1 positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Dat raakt bijna het streefgetal van 7 positieve testuitslagen, waarbij het virus onder controle lijkt.

Volgens arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG-ziekenhuis in Groningen is het reproductiegetal (R) sinds 20 oktober al onder de 1. Ook de tweede golf lijkt snel aan Groningen voorbij te gaan. Hoe kan dat?

Vaak wordt gedacht dat het coronavirus minder kans maakt in dunbevolkte gebieden, zegt Friedrich. Maar dat is niet zo. „Kijk nu maar naar Twente”, zegt hij over de regio waar de besmettingsgraad woensdag zeven keer hoger lag dan in Groningen.

In Groningen ontstonden de besmettingen door terugkerende vakantiegangers en studenten. „Die studenten lopen vaak stage in een verpleeghuis of ziekenhuis en niet alle vakantiegangers kunnen zomaar thuiswerken”, zegt Friedrich. Dus werden maatregelen genomen om virusverspreiding onder mensen die zich niet aan de maatregelen kunnen houden, zoals zorgmedewerkers, zoveel mogelijk te beperken. „Het gaat erom de toegangsweg van het virus naar de zorg zo snel mogelijk in te dammen.”

Impact

In het voorjaar werden alle zorgmedewerkers in Groningen al laagdrempelig getest en mochten ze niet buiten de regio reizen. „Dat had impact, want ongeveer 10 procent van de Groningers werkt in de zorg”, zegt Friedrich. En aan het begin van de tweede golf voerde het UMCG al een maskerplicht in voor studenten en moesten medewerkers die in het buitenland of een Nederlandse brandhaard waren tien dagen een mondmasker dragen. Ook bleef de testdrempel laag. De gemeente nam al eerder een strenge maatregel, die vooral impact had op studenten. In juli kreeg de horeca een ‘toegangstop’: na half twee ’s nachts mocht niemand meer van kroeg ruilen. „De drukte in het uitgaansgebied nam dusdanig toe dat het niet mogelijk was anderhalve meter afstand te houden”, zegt een woordvoerder van de gemeente. „Bovendien kwam er nachttoerisme op gang: mensen uit Amsterdam en Duitsland kwamen naar Groningen voor het nachtleven.”

Maar die maatregel kon niet voorkomen dat het aantal besmettingen in september fors toenam. „In september zagen we een coronapiek onder studenten”, zegt Jos Rietveld, directeur van de GGD Groningen. „Van alle coronabesmettingen in de provincie kwam toen 80 procent uit de stad Groningen en daarvan was 80 procent jonger dan dertig.” Onder studenten lijkt het coronavirus nu uitgewoed, zegt Rietveld.

De snellere afname van de tweede golf in Groningen heeft volgens Friedrich voornamelijk te maken met de timing van de landelijke maatregelen. „Net als tijdens de eerste golf, kwamen ze precies op tijd. Wij liepen qua verspreiding drie tot vier weken achter op de Randstad.” Maar: „De derde golf, die we in januari of februari verwachten, kan zomaar in het Noorden beginnen.”