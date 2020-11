Moest ze echt élke dag laten weten wat een loser hij was?

Was dit het dan? Jasper wist dat een vijftigste verjaardag geen feestje meer is met slingers en taart en een ingepakte doos waarin dat ene grote cadeau zit dat je aan papa en mama had gevraagd. Maar moest het echt zó gaan?

Het begon met Rafael. Nadat hij zijn zelf meegebrachte sixpack Heineken 0,0 in de ijskast had gelegd: „Die vrouwen hebben toch wel een grote mond, dan kun je maar beter hun geld opmaken.”

Dit is het zevende deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

Daarna vroeg Michael waarom alcoholisten er altijd zo’n show van maakten als ze weer eens stopten met drinken. Iedere keer hetzelfde toneelstuk. Rafael wilde laten zien hoe gezond hij bezig was. En ze wisten allemaal hoe dit zou aflopen.

Rafael praatte verder, alsof hij niets had gehoord. Marie-José was specialist in het ziekenhuis, ze verdiende zo veel, daar kon hij nooit tegenop. Maar moest ze hem echt íédere dag laten weten wat een loser hij was met zijn modale loontje als kok? En nu was zijn salaris helemaal gestopt.

Vervolgens kwam Monique. Ze zaten in Almere, aan haar eettafel, op de verjaardag van haar man. Jasper kon zien dat ze het niet lang meer vol zou houden. „Je kunt maar beter hun geld opmaken?” vroeg Monique. „Wat bedoel je daarmee?”

„Op vakantie kunnen we nu niet”, zei Rafael. „We hebben wel samen, met haar geld, een vakantiehuisje gekocht, in Bergen. Daar zit ik vaak.”

Jasper zag hoe Michael begon te lachen. Hij kon niet geloven dat ze nu alledrie vijftig waren geworden. En dat ze gesprekken voerden over vakantiehuisjes in Bergen en door wie die werden betaald. Waar praatten ze vroeger ook weer over? „Vreemdgaan blijft lastig hè, in coronatijd?” vroeg Michael. „Als iedereen steeds thuis zit, hoe moet het dan met al die buitenechtelijke relaties?”

Jasper dacht: we zijn weer thuis. En hoorde Monique vragen of ze al naar boven moest. Van Jasper mocht ze nog even blijven. Ook vroeg hij Michael hoe het zat met Annet, die hem had verlaten voor haar yogalerares.

„Het begon met corona”, vertelde Michael. „Ze werd gecontroleerd omdat mensen op haar werk het hadden. Annet werd positief getest, maar ze had geen symptomen.” Michael keek snel naar Monique. Kon hij hier nu over praten? „Hoe lang hadden we al geen seks? Even denken, zeker twee maanden.”

„Zal ik naar boven gaan?” vroeg Monique weer.

„Nee hoor.” Michael ging verder. „Tijdens die quarantaine lag zij dus in de logeerkamer. De eerste dagen nog steeds geen symptomen. Ze begon te vragen of ik wilde.”

Monique vroeg wat hij bedoelde.

„Ja, wat denk je? Annet liep zonder kleren aan door het huis. Ik stuurde haar terug naar de logeerkamer. Zelf was ik negatief getest.”

„Nadat je twee maanden geen seks had?” vroeg Rafael. „Misschien zou ik het risico nemen. Hangt ervan af hoe graag ik het wilde.” Hij begon verschillende posities op te noemen waarmee het besmettingsgevaar zou worden verkleind.

„Hier maak je geen grappen over”, zei Michael. „Ze bleef vragen of ik niet wilde. Ik werd zo boos dat het uit de hand liep. Annet vertrok.”

„Terwijl ze corona had?” vroeg Jasper.

„Zonder symptomen”, zei Michael. „Die tests zijn ook niet altijd betrouwbaar. Toen ontdekte ik dat ze daarvoor al met die yogabitch was.”

Monique kondigde aan dat ze naar boven ging.

Jasper keek op de klok. Half elf. Nog een half uur? Was het dan genoeg geweest? Jasper kon niet meer tellen hoeveel mensen hem vandaag berichtjes hadden gestuurd met de mededeling dat het beter was om vijftig te worden dan om geen vijftig te worden. In dat geval was je namelijk al dood. Haha, zo grappig.

„En je vader?” vroeg Jasper aan Michael.

Zodra Monique de deur van de woonkamer achter zich dichttrok begon Michael te huilen. „Ook corona dus.” Stilte. „Sinds eergisteren op de IC. Grote ademhalingsproblemen.”

„En het was net nog zo gezellig”, zei Rafael.

Jasper en Michael kenden elkaar van de lagere school. Rafael kwam er pas later bij. Die was niet opgegroeid met Michaels vader en wist niet eens dat hij Theo heette. Jasper ging naast Michael zitten en legde een hand op zijn schouder. Na half elf bestond de anderhalvemeterregel niet meer.

Het duurde even tot Michael kon uitleggen dat maar één familielid tegelijk op het bezoekuur mocht komen. Zijn zus deed het vandaag. „En ik moest eruit. Even niet hieraan denken.”

Jasper vertelde een verhaal over Theo. Als jongetje zag hij ooit vanaf de achterbank een demonstratie van hoe Theo zonder handen een auto kon besturen. In zijn grijze Citroën DS, met bruine lederen bekleding, hield Theo demonstratief zijn armen omhoog terwijl met zijn knieën het stuur bediende en zo linksaf sloeg.

„Toen kon dat gewoon nog”, zei Jasper. „Theo was, hoe zeg je dat, een aparte vogel.”

„Is”, zei Michael. „Dat ís hij.”

Een uur later werd hij gebeld. Zijn zus. Het gesprek duurde twee minuten. Michael hing op en begon weer te huilen. Het duurde een paar minuten tot hij bevestigde: „Hij is er niet meer.” En na een korte stilte: „Begrafenis volgende week.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 november 2020