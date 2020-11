Meer ruimte voor legale wiet, slavernij als straf nu ook afgeschaft

Kiezers mochten zich dinsdag in de Verenigde Staten niet alleen uitspreken over het presidentschap, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, in de meeste staten werd ook gestemd over allerlei lokale en regionale kwesties.

In verschillende staten werd gestemd over de legalisering van cannabis. In New Jersey stemde twee derde van de kiezers voor een voorstel dat recreatief gebruik van marihuana toestaat. Ook Arizona, South Dakota en Montana voegden zich bij het groeiende aantal staten waar cannabis is gelegaliseerd. Washington en Colorado waren in 2012 de eerste staten die de softdrug legaliseerden.

In het liberale Oregon gingen kiezers een stap verder: daar werd een voorstel aangenomen dat ook het bezit van kleine hoeveelheden van drugs als cocaïne en heroïne decriminaliseert. Voorstanders zeggen dat zo de druk op het gevangeniswezen kan worden verlicht.

Zowel in Utah als in Nebraska, twee conservatieve staten in het midwesten, stemden kiezers met ruime meerderheden in met aanpassingen aan de grondwet. Daarin was de slavernij weliswaar afgeschaft, maar was een uitzondering opgenomen voor slavernij als straf voor misdrijven. In Utah lijkt een voorstel om de tekst van de wet genderneutraal te maken, ook op voldoende steun te kunnen rekenen.

Inwoners van Rhode Island stemden over wijziging van de officiële naam van de staat (‘Rhode Island and Providence Plantations’), vanwege de associatie die die toevoeging met de slavernij oproept. Hoewel nog niet alle stemmen waren geteld, lijkt de aanpassing op voldoende steun te kunnen rekenen. Mississippi koos voor een nieuwe vlag, waarin de omstreden confederale vlag is verwijderd.

Uber

In Californië draaiden kiezers een eerdere maatregel terug die medewerkers van taxidiensten als Uber en Lyft en andere ‘gig-bedrijven’ classificeerde als werknemers. De techbedrijven hadden volgens The New York Times zo’n 200 miljoen dollar uitgegeven aan de campagne tegen de maatregel, een record.

Kiezers in Californië stemden tegen een voorstel om 17-jarigen te laten stemmen bij primaries voor verkiezingen die plaatsvinden als ze 18 zijn.