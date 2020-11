Maak 75 minuten vrij en beleef een duistere reis

Voor liefhebbers is de kennismaking met Schuberts liederencyclus Winterreise net zo’n onvergetelijk moment als, zegge, de val van de Berlijnse muur of 9/11. Je weet nog precies waar je was toen je de liederen voor het eerst écht goed hoorde. Meebeleefde, lied voor lied, tekstboekje op schoot. In mijn geval was het in een trein. Achter het raampje verschoot, jawel, een desolaat winters landschap. En ik was net verlaten door een geliefde, ook ik.

Reizen, melancholie, liefdesverdriet: het zijn zowel de hoofdingrediënten als de ideale gezellen voor een onderdompeling in Winterreise, het grootste meesterwerk van de romantische Duitse liedkunst (1827), bijna tweehonderd jaar oud maar geen dag verouderd. Een nec plus ultra van woord en klank is het. Eén stem, één piano, 24 liederen – meer blijkt onnodig om de diepste gevoelsafgronden te bereiken.

Componist Franz Schubert (1797-1828) schreef Winterreise in 1827. De gedichten van Wilhelm Müller zijn niet vies van symboliek van de koude grond (al zijn ze soms ook mooi), maar juist die literaire matigheid geeft Schubert vleugels: ruimte om eigen kleuren en lagen toe te voegen.

Er zijn talrijke boeken over Winterreise geschreven, waaronder in 2015 een heel toegankelijk door tenor Ian Bostridge. In het kort en even zonder notitie van de politieke laag die onder anderen Bostridge ook in Winterreise zoekt en vindt: man met liefdesverdriet onderneemt voetreis en spiegelt zijn gemoedstoestand steeds aan de winterse natuur om hem heen.

Met koptelefoon op voetreis

Ga vooral zelf op een Schubert-voetreis; ik raad op de koptelefoon met geluidsonderdrukking een uitvoering van Christian Gerhaher of Matthias Goerne aan, maar dat is smaak.

Het eerste lied, Gute Nacht, trekt je meteen mee. Verstoken van liefde gaat het poëtisch-ik op pad en alleen de schaduw van de maan houdt hem gezelschap – natuurlijk in mineur. Je voelt zijn afwijzingspijn, de eenzaamheid.

Drie zonnen lijken er aan de winterse hemel te staan, maar wat zou dat?

De overgang naar majeur is daarom onverdraaglijk – hoe vaak je die ook meemaakt. Omdat je snapt: de natuur is weliswaar al winters dor en dood, maar de gevoelde tederheid nog helemaal niet. Wás het maar zo. Maar nee, er moeten eerst nog tranen vallen in de sneeuw waarover hij eens liep, met háár, toen er nog gras was, bloemen bloeiden en water kabbelde in de rivier die nu ijs is. En zie: daar staat de lindenboom waarin hij ooit lieve woordjes kraste, en die nu omineus-verlokkend met zijn takken ruist („vind je vrede dan hier, jongen!”).

Nee, voor het bevriezen van de liefde zijn in Winterreise álle 24 liederen nodig, die je stuk voor stuk naar de strot vliegen doordat majeur en mineur elkaar voortdurend afwisselen, net als lente en winter, hoop (daar klinkt de posthoorn! Maar zonder brief van haar…) en wanhoop, leven en dood.

Langzaam wordt de sfeer duisterder. Waarom vermijd ik de weg die anderen wel gingen, en waarvan geen weg terug is, vraagt de ik-figuur zich af? Plots staat hij op een dodenakker, maar zelfs de „onbarmhartige knekels” wijzen hem af.

Verloren geliefde

In het voorlaatste lied is de sfeer onthecht. Drie zonnen lijken er aan de winterse hemel te staan, maar wat zou dat? Zonder de ogen van de verloren geliefde is het donker beter, vindt de man. Hij is klaar, voel je dan, voor de desolate ontmoeting van het slotlied: Der Leiermann. Voor het eerst is er daar sprake van een medemens: een draailierspeler, die blootvoets op het ijs staat. De muziek klinkt uitgebeend. Gebroken akkoordjes bootsen de draailier na, de zanglijn is een bedachtzaam parlando. Wie is die lierdraaier met zijn starre vingers? Een zinnebeeld van de dood? Symbool van verlossing door kunst? Het maakt niet uit. Het lied, en dus de hele Winterreise, eindigt niet voor niets met een vraagteken.

Beluister de liederen terwijl je niets anders doet. Maak 75 minuten vrij en beleef waarom Winterreise geldt als een van geniaalste muziekstukken ooit gecomponeerd: een duistere reis langs emotionele pieken en dalen waarvoor je zelfs na honderden beluisteringen nooit immuun raakt.