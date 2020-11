Little Havana wilde graag iets terugdoen voor president Trump

In een rood T-shirt dat de president afbeeldt als Superman en met een blauwe Trump-vlag in de hand, danst Maribel González dinsdagavond op de stoep van restaurant Versailles. Er schalt een vrolijk son-liedje uit de boxen, waarin president en first lady Melania in het Spaans worden bezongen. Versailles is een bekende pleisterplaats van de rechtse Cubaans-Amerikaanse ballingen in Miami, die hier na Fidels revolutie in 1959 met honderdduizenden neerstreken. Ruim zes decennia later lijken zij een doorslaggevende rol te hebben opgeëist in Trumps herverkiezingscampagne.

De president móést dinsdag winnen in Florida – en niet alleen vanwege de 29 kiesmannen die er technisch gezien te winnen zijn. Ook in de beeldvorming was een zege belangrijk. De Sunshine State is technisch gezien Trumps thuisstaat, sinds de geboren New Yorker zich er in najaar 2019 officieel inschreef. En terwijl zijn steun onder witte senioren er dit jaar, vergeleken met 2016, afkalfde, lijkt hij vooral dankzij zijn groeiende populariteit onder rechtse latino’s de staat toch te hebben gewonnen.

We moeten dit land dankbaar zijn, en de president nog meer Bexy Márquez immigrant uit Venezuela

Zijn Democratische rivaal Joe Biden deed het in de volkrijke gemeente Miami-Dade slechter dan Hillary Clinton vier jaar geleden. Hij won er nog wel, maar met een veel kleinere marge (naar schatting 16 procentpunten, in plaats van de 29 procent die Clinton er haalde). Dat lijkt erop te wijzen dat Trumps agressieve campagne in de zuidpunt van Florida succesvol is geweest. De afgelopen maanden zette hij Biden en de Democraten hier weg als radicaal-linkse socialisten, die de VS zouden willen veranderen in een communistische heilstaat.

Die boodschap resoneerde niet alleen aan onder Cubaans-Amerikaanse kiezer, maar ook onder migranten die recenter naar de VS kwamen. Met name bij hen die vluchtten voor een links regime (dat van Nicolás Maduro in Venezuela en Daniel Ortega in Nicaragua) of voor het geweld van linkse guerrillero’s in Colombia.

‘Trojka van de Tirannie’

Trumps buitenlandbeleid richting Latijns-Amerika was hier de afgelopen vier jaar nauw op toegesneden. Zo draaide hij de détente met Havana terug, die zijn voorganger Obama eind 2014 inzette. Ook ondernam hij een „een maximale pressiecampagne” tegen Cuba’s belangrijke bondgenoot Venezuela. Zo erkende hij begin 2019 oppositieleider Juan Guaidó als ‘interim-president’ van de oliestaat en hielp Washington diens (vergeefse) poging orkestreren om een militaire revolte te ontketenen.

Ruim twee jaar later is Maduro nog steeds aan de macht. Maar Trumps harde lijn en de suggesties van zijn toenmalige veiligheidsadviseur John Bolton dat militair ingrijpen tegen de ‘Trojka van de Tirannie’ (Cuba, Venezuela en Nicaragua) een serieuze optie was, lijken zich dinsdag electoraal te hebben uitbetaald. „Trump heeft zo veel voor ons land betekend dat wij hem 100 procent steunen”, verklaart de Venezolaanse immigrante Bexy Márquez. „We moeten dit land dankbaar zijn, en de president nog meer.”

Steun voor law-and-order

Niet alleen zijn Latijns-Amerikabeleid lijkt Trump te hebben geholpen deze electorale groep te hebben geënthousiasmeerd. Jongere generaties Cubaans-Amerikanen zijn minder rabiaat anti-Castro en schuiven al jaren op richting de Democraten. Na ruim een halve eeuw Koude Oorlog beschouwden zij Obama’s toenadering tot Havana als wel eens de moeite van het uitproberen waard. Andere latino’s, van Ecuadorianen en Haïtianen tot Mexicanen, vinden Cuba al helemaal niet belangrijk. Zij noemen Cubanen vaak arrogant, omdat ze veel makkelijker een verblijfsvergunning krijgen.

Toch lieten peilingen de afgelopen maanden zien, dat Trump ook aan populariteit won onder niet-Cubaanse latino’s. Zijn boodschap van law and order sloeg aan bij jonge mannen. Net als de president hebben zij regelmatig weinig op met de Black Lives Matter-beweging. Voor hen is niet ras de grote scheidslijn, maar eerder je migratiestatus.

Tegen abortus

Op de vele Spaanstalige radiostations van Zuid-Florida waren in de slotweek van de campagne veel advertenties te horen die Biden snoeihard aanvielen. Niet alleen zou hij een socialist zijn, maar ook antireligieus. „Hij wil bidden op school verbieden, abortus verruimen, zelfs de bijbels in hotels weghalen”, stelde een van de spotjes.

Delia Lazo, een Cubaans-Amerikaanse die 34 jaar in de VS woont, waardeert als katholiek dan ook Trumps pro-life-standpunt zeer. „De Democraten willen abortus nog tot vlak voor de bevalling toestaan. Weet je hoe ze dat doen? Met een pil die de baby doodt en dan moeten ze hem er in stukjes uithalen”, heeft ze gehoord. „Ik heb hier nog nooit zoveel enthousiasme voor een president gezien.”