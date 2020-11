Lang sluimerend conflict in Ethiopië ontploft

Het Ethiopische regeringsleger en strijdkrachten in de regio Tigray, tegen Eritrea aan, zijn woensdagochtend slaags geraakt in een conflict dat het land in een oorlog dreigt te storten. Volgens premier Abiy Ahmed voerden soldaten van de regionale strijdkrachten in Tigray aanvallen uit op barakken van het nationale leger en probeerden wapentuig buit te maken. „Onze strijdkrachten hebben de opdracht gekregen om de natie te redden. De rode lijn is overschreden”, zei de premier.

Om de ernst van de dreiging aan te geven drongen de Verenigde Staten, ondanks de verkiezingen, aan op „een onmiddellijke de-escalatie van de huidige situatie in Tigray en een weloverwogen reactie van beide partijen”.

Een lang sluimerend conflict is ontploft. Tigray vormde de basis van het in 1991 aan de macht gekomen vorige regime in Ethiopië. Aan dat bewind kwam in 2018 een einde toen Abiy Ahmed premier werd. Hoewel slechts vijf procent van de 109 miljoen Ethiopiërs in de regio Tigray woont, speelden Tigreeërs een hoofdrol in het leger, de politiek en de zakenwereld. Abiy Ahmed, zelf van de grootste bevolkingsgroep, de Oromo, noemde het bewind van de Tigreeërs „27 jaar duisternis”. Omdat de nationale overheid en die in Tigray elkaars gezag niet meer erkenden stevenden ze de afgelopen weken af op een crisis.

De aanleiding hiervoor: corona. De premier stelde de voor dit jaar geplande nationale verkiezingen uit wegens de pandemie. De overheid in Tigray organiseerde daarop eigenhandig verkiezingen zijn regio, waarop de nationale regering iedere financiering voor Tigray stopzette. Een week geleden weigerden de lokale autoriteiten van Tigray een door Abiy Ahmed verordonneerde herverdeling van de militaire leiding in de regio. Daarmee waren de gevechtslinies getrokken. De vonk volgde woensdagochtend met de aanval op de barakken van het nationale leger.

Confrontatie

Als dit ontaardt in een grote militaire confrontatie is de uitslag onzeker en bestaat het gevaar dat het diverse Ethiopië uiteenvalt. Na de machtsovername door het Tigrese Volksbevrijdingsfront (TPLF) in 1991 groeide de invloed van de Tigreeërs in het nationale leger. Ook na de komst van Abiy Ahmed is die invloed in het veiligheidsapparaat niet geheel verdwenen. Essentieel is nu wat het zogenaamde Northern Command gaat doen, de in Tigray gelegerde militaire eenheid die zo’n vijftig procent van al het personeel en de gemechaniseerde divisies van het nationale leger uitmaken. Volgens autoriteiten in Tigray is de Northern Command overgelopen naar de deelstaat.

Het Northern Command voerde tussen 1998 en 2000 een oorlog met Eritrea. Abiy Ahmed kreeg vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede nadat hij toenadering had gezocht tot Isaias Afwerki, de president van Eritrea. Sindsdien heeft Afwerki grote invloed gekregen in Ethiopië, dit tot ergernis van de Tigreeërs die al vele jaren met hun buur in onmin leven.