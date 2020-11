Lachen met je ogen

„Je moet voortaan een mondkapje op als je wilt”, schetste een Britse cartoon de verwarring die maanden heeft geduurd, maar intussen zijn we massaal om. Althans in het openbaar vervoer van Madrid tot Parijs en van Channai tot Havana. En in Beijing deden ze het al vóór corona.

Of zo’n masker helpt, is nog steeds de vraag. Misschien een beetje. Loop met je masker van huisvlijttextiel maar eens langs de rookzuil op het perron. Als je tabak ruikt, kun je beter niet benedenwinds gaan staan van verkouden forenzen; rook- en virusdeeltjes zijn allebei klein genoeg om doorgelaten te worden. Maar een masker dempt in elk geval de fall-out van je eigen niesbui.

Het masker is geen alternatief voor drukte mijden en afstand houden – iets wat in de nauwe gangen en treinstellen van de Londense Tube (‘de Pijp’) sowieso al moeilijker is dan de luchtiger opgezette metro van Moskou. Maar het heeft symboolwaarde: je laat zien dat je zelf iets doet om je medereiziger te beschermen tegen het onzichtbare virus.

Als je deze foto’s bekijkt, is het verleidelijk de cliché’s van volksaard er weer eens bij te halen. Is het toeval dat de Chinezen, die wij voor minder individualistisch dan onszelf houden, allemaal dezelfde variant masker dragen, zeg maar het type mondhygiëniste? En dat India het masker met dezelfde doodsverachting lijkt te dragen als waarmee ze daar aan de buitenkant van de trein hangen? En voor nog weer andere types onderstreept hun masker – met Edvard Munchs ‘De schreeuw’-opdruk, bijvoorbeeld – dat ze weliswaar meedoen maar toch ironisch-vrijgevochten blijven.

Intussen ontneemt dat masker ons veel van het laatste beetje plezier dat er uit het woonwerkverkeer was te halen: andere mensen bestuderen, of zelfs non-verbaal toenadering zoeken. Bij NS Hartkloppingen ‑ „Toen je opstond keek ik je recht in je prachtige ogen aan. Bij Gouda stapte je uit. We hadden weer oogcontact.” ‑ is het akelig stil.

En toch kan het: flirten boven een masker. Of alleen je vaste koffietapper in de stationshal vriendelijk toelachen. Je moet er alleen wat meer je best voor doen. Obers en stewardessen oefenen er nu massaal op, modellen doen het al veel langer: lachen met je ogen terwijl de rest van je gezicht neutraal kan blijven. Vroeger deed je de social smile juist met je mondhoeken, niet met je ogen. Nu is het omgekeerd. In het Engels is er al een woord voor: to smize, ‘smile with your eyes’.

En wie daar niet aan wil werken, kan gewoon doen wat al die mensen in tram of trein ook vóór het tijdperk van de smize al deden: op je telefoon kijken (of in een boek).