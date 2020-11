Kamerlid Gijs Schreuders vond de band van zijn partij CPN met de Sovjet-Unie te nauw

Hij was al een twijfelaar over de ‘beweging’ toen hij in 1982 voor de Communistische Partij van Nederland (CPN) in de Tweede Kamer terechtkwam. Dat bleek tien jaar later uit zijn autobiografische boek De man die faalde. De vorige week vrijdag op 73-jarige leeftijd overleden Gijs Schreuders verhaalt daarin van een bezoek aan de jaarlijkse 1 mei parade in Moskou, waar hij in 1977 als lid van het partijbestuur van de CPN aanwezig was: „Een emotieloos corvee was het, er werd me niets onthuld. Gelovige – allang niet meer, politicus nog wel. Daar voor gek staan hoorde gewoon bij het werk.” In het boek schetst hij een indringend en beklemmend beeld van een partij met een stalinistische machtsstructuur die zichzelf totaal had overleefd. Daarbij stelt hij ook de vraag hoe het komt hij zelf zo lang is blijven geloven in dat denken.

Restanten van de CPN

Gijs Schreuders, opgegroeid in een Utrechts communistisch gezin met een verzetsverleden, behoorde uiteindelijk in het parlement tot de restanten van de CPN. Van de drie zetels die de fractie in de Tweede Kamer had toen hij er in 1982 deel van ging uitmaken, waren er na de verkiezingen van 1986 nul over. Schreuders was eerder al uit de Tweede Kamer verdwenen, na een conflict met fractievoorzitter Ina Brouwer in 1983.

Hij nam het haar kwalijk dat zij een officieel bezoek had gebracht aan Moskou, terwijl binnen de CPN volop debat was over de knellende verhouding met de communistische partij van de Sovjet-Unie. Volgens Scheuders had Brouwer bovendien vlak voor haar reis in een artikel over ontwapeningspolitiek een kritiekloze houding tegenover de Sovjet-Unie geventileerd. De politieke meningsverschillen die de „persoonlijke verhoudingen dreigden te vertroebelen” waren voor hem reden de Tweede Kamerfractie te verlaten. In 1984 verliet Schreuder, die van 1977 tot 1982 hoofdredacteur was van het communistische dagblad De Waarheid, waar hij al sinds 1966 werkte, ook de partij. De CPN ging in 1989 op in GroenLinks.

Ingezonden stuk naar NRC

Schreuders speelde in 1990 nog een rol bij het gedwongen vertrek van J.A.A. van Doorn als columnist bij NRC Handelsblad. In een ingezonden stuk betichtte Schreuders, inmiddels docent aan de School voor de Journalistiek in Utrecht, Van Doorn van antisemitisme. Van Doorn werd vervolgens door de hoofdredactie de wacht aangezegd, omdat hij in zijn column „de grenzen van de betamelijkheid” had overschreden. Zes jaar later gaf toenmalig NRC Handelsblad-hoofdredacteur Ben Knapen bij zijn afscheid toe de kwestie verkeerd te hebben aangepakt. Daarop keerde Van Doorn in 2005 terug met stukken op de opiniepagina.