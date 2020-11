Kabinet botst over corona-aanpak

Drie uur lang had het kabinet dinsdagmiddag gesproken over de maatregelen die premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) ’s avonds aankondigden. Zo lang hadden ze er nog nooit zo lang over vergaderd. Rutte is blij dat in zijn kabinet zulke discussies gevoerd worden, zei hij woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Zijn collegaministers zijn allemaal „mensen die vanuit de inhoud in goede sfeer en in alle heftigheid discussiëren”. Hij had het liefst gewild dat camera’s het overleg hadden gefilmd, zei hij.

Wat de camera’s hadden getoond was een verdeeldheid in het kabinet die volgens betrokkenen niet eerder zó duidelijk was. De maatschappelijke verdeeldheid over coronamaatregelen vindt steeds sterker ook een weerslag in het kabinet.

In grote lijnen werd het voorstel dat De Jonge presenteerde overgenomen. Volgens betrokkenen nam de twijfel in het kabinet wat af door de prognose dat er deze golf anderhalf keer zoveel mensen met corona in het ziekenhuis komen als tijdens de eerste. Met de nieuwe maatregelen – musea, bioscopen, bibliotheken en theaters dicht; maximaal twee mensen samen op straat – hoopt het kabinet de druk op de zorg sneller te verlichten.

Maar dat besluit viel wel pas na „knetterende discussies”. Ministers botsten onder meer over een plan om de middelbare scholen in bepaalde regio’s te sluiten voor de bovenbouw. Die maatregel zou volgens het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM een groot effect hebben op de verspreiding van het coronavirus. Onder meer De Jonge is er daarom voorstander van, maar een deel van het kabinet weegt de zorgen over thuiszittende kinderen zwaarder.

Ook andere zware regionale maatregelen, zoals een avondklok, zijn dinsdag wel besproken, maar door verdeeldheid op tafel blijven liggen. Mogelijk volgen die extra maatregelen de komende week alsnog in ‘probleemregio’s’ als Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Het kabinet kijkt de cijfers nog even aan en werkt de plannen verder uit.

Twee kampen

Veel meer dan in de eerste golf twijfelen ministers over de noodzaak van bepaalde maatregelen. Sommigen zouden zich in toenemende mate als vertegenwoordiger van sectoren opstellen. Dat verklaart deels welke maatregelen dinsdag gepresenteerd werden. Dat winkels open mogen blijven maar bibliotheken sluiten, zou komen omdat niemand in het kabinet het zo specifiek voor de bibliotheken opneemt als sommige ministers het opnemen voor de detailhandel, zeggen bronnen.

Voor de Tweede Kamer voelden de genomen maatregelen woensdag willekeurig. Grote winkels blijven open, terwijl het risico daar door drukte groter is dan in een theater of bibliotheek die goede voorzorgsmaatregelen neemt, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. „Waarom deze afweging?” Rutte zei daarop dat het kabinet tot doel heeft het aantal reisbewegingen te verminderen. Hij ontweek het feit dat mensen ook naar winkels moeten reizen en leek niet hardop te durven benoemen dat het economische belang van de detailhandel nu eenmaal groter is.

Tijdens de lange kabinetsvergadering dinsdag stonden twee kampen tegenover elkaar die steeds nadrukkelijker van mening verschillen over de corona-aanpak. De kopgroep van Rutte, De Jonge, minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) bereiden de meeste maatregelen voor. Zij kijken vooral naar ziekenhuisopnames en reproductiefactor R, en concludeerden afgelopen weekeinde al dat er nieuwe, zwaardere maatregelen nodig waren.

Een andere groep ministers ziet in de dalende besmettingscijfers juist hoop, en minder noodzaak tot nieuwe maatregelen. Het gaat om de sinds het voorjaar steeds nauwer samen optrekkende ministers Wopke Hoekstra (Financiën, CDA), Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) en Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD). In het kabinet krijgen zij langzaam wat meer steun van andere ministers en staatssecretarissen, waaronder Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA). De ‘trojka’ van de ‘drie W’s’ vreest dat extra maatregelen de economie hard en onnodig raken. Ze zien zich daarin gesterkt door een recent rapport van consultancybureau McKinsey, dat inschat dat de helft van Europese mkb-bedrijven een faillissement vreest na een tweede lockdown.

Ministers praten vaker mee

De lange dinsdagvergaderingen zijn ook het gevolg van eerdere onvrede. Voor de zomer nam een kleine club ministers de besluiten. Zij troffen elkaar in zowel het zondagse Catshuisoverleg als de ministeriële crisiscommissie. Dat leidde bij andere ministers tot onmin: waarom mochten zij niet meepraten?

Sinds de zomer worden de besluiten daarom genomen in een corona-onderraad, waar in de praktijk wekelijks vrijwel het hele kabinet samenkomt. De OMT-adviezen zijn dan vaak nog niet af. Dat leidde volgens betrokkenen dinsdag tot een discussie tussen CDA-partijgenoten én Kamer-kandidaten staatssecretaris Keijzer en minister De Jonge. Het kabinet gaat nu kijken of de OMT-adviezen voortaan wél voor de ministerraad kunnen komen.